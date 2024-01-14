MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، أعلنت المبادرة عن إطلاق النسخة الخامسة من "جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية"، بهدف الحفاظ على النظم البيئية الزراعية وزيادة الناتج الزراعي، ورفع مساهمته في الاقتصاد وتحقيق أمن غذائي نسبي مع مراعاة السلامة الغذائية للمنتج وخفض الفاقد منه، وتعزيز الابتكار وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة والذكية وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة، وريادة الأعمال في المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المزارعين وخلق بيئة تنافسية تستقطب الشباب والعمالة البحرينية المؤهلة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع واستدامته، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة للنظم الزراعية والغذائية.

وتتضمن الجائزة ثلاثة محاور رئيسة أولها جائزة أفضل مشروع زراعي والتي تنقسم إلى قسمين: الأول جائزة أفضل مشروع منتِج لمحاصيل زراعية غذائية كانت أم تجميلية، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي. خاصة تلك التي تستخدم تقنيات وأساليب زراعية حديثة ومبتكرة، وتتبع وسائل فعالة وذكية لتسويق منتجاتها، وتعمل على الارتقاء بمعايير حماية الصحة والبيئة، وتسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، واستقطاب الكوادر البحرينية، وتعمل على رفع قدراتها وتعزز نسبة مشاركتها في الإنتاج الزراعي. أما القسم الثاني من الجائزة في هذا المحور فيمنح لأفضل مشروع مساند للإنتاج الزراعي لما لهذه المشاريع من دور فعال وقيمة مضافة في دعم واستدامة المشاريع الزراعية المنتجة، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، ويعمل على زيادة تنوع وعدد العاملين فيه وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي، ويسهم في دعم واستدامة تلك المشاريع، وخصصت هذه الجائزة للمشاريع التي تقدم خدمات مساندة للإنتاج الزراعي كالاستشارات الهندسية، والزراعية، والتدريب وتصميم وتنفيذ نظم الري وترشيد استهلاك المياه والبيوت المحمية وإنتاج وتخزين البذور والأسمدة والمغذيات ومكافحة الآفات الزراعية واستخدام تطبيقات الطاقة المتجددة بالإضافة إلى مشاريع الصناعات التحويلية المعتمدة على الإنتاج المحلي.

أما المحور الثاني للجائزة فيتعلق بالمزارع البحريني، حيث تُمنح الجائزة لأفضل مزارع بحريني لتميزه وتقديراً لجهوده وإسهاماته في تنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين. إذ تهدف هذه الجائزة إلى زيادة عدد المزارعين البحرينيين المحترفين من مختلف الفئات العمرية، وتشجيعهم على الابتكار وتوطين التقنيات الحديثة، والتنافس لإنتاج الأفضل. كما تهدف إلى رفع مستوى المزارع البحريني المعرفي والتقني والاستفادة من خبراته ومهاراته في زيادة الإنتاج المحلي ورفع العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي وصولا لاستدامة الإنتاج الزراعي والمساهمة في الأمن الغذائي، فضلا عن زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على الموروث الزراعي والبيئة المحلية.

وخصص المحور الثالث لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية لأفضل الدراسات والبحوث الزراعية، وذلك بهدف توجيه بوصلة البحث العلمي نحو قضايا إستدامة التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المناطق الجافة عامة والدول الجزرية تحديداً ودعم الباحثين في مجالات التنمية الزراعية وتحفيزهم على رفع مستوى البحوث العلمية في هذا المجال، وخلق قاعدة معلومات علمية توثق الدراسات والابحاث وتسهل تبادل الخبرات ونقل المعارف في المجال الزراعي وما يرتبط به من موارد طبيعية لتحسين الانتاج والتغذية والبيئة. علماً بأن جائزة هذا المحور مفتوحة لأصحاب الدراسات والبحوث الزراعية من مختلف دول العالم.

وقد تم اقتراح عدة مجالات للدراسات والبحوث الزراعية منها أبحاث النخيل والأشجار المثمرة، والاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الإنتاج الزراعي، والابتكار في مجال التقنيات الزراعية الحديثة والذكية، والكيماويات الزراعية والإدارة المتكاملة للآفات والأمراض النباتية، وغيرها من المجالات. وسيتم تقييم الابحاث وفق معايير أهمها قابلية البحث للتطبيق في مملكة البحرين، ومساهمة البحث في التغلب على التحديات المرتبطة بالإنتاج الزراعي في المناطق الجافة، تحقيق الأمن والأمان الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة تحديات تغير المناخ واستعادة النظم البيئية الزراعية، ومستوى المجلة أو الكتاب الذي نشر به، ومعدل الاستشهاد بالبحث.

وتبلغ القيمة الاجمالية لجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية 40 ألف دينار بحريني. حيث سيتم تكريم فائزين اثنين من الفئتين المتفرعتين من محور جائزة أفضل مشروع زراعي بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار (عشرة آلاف دينار بحريني)، وسيتم تكريم اثنين من المزارعين بجائزة أفضل مزارع بحريني ويحصل كل منهما على جائزة نقدية قدرها 5,000 دينار (خمسة آلاف دينار بحريني). وفي محور أفضل الدراسات والبحوث الزراعية سيتم تكريم باحثين اثنين ويحصل كل منهما على جائزة نقدية قدرها 5,000 دينار بحريني (خمسة آلاف دينار بحريني).

ودعت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أصحاب المشاريع الزراعية والمزارعين والباحثين للمشاركة في هذه الجائزة عبر التسجيل على الموقع الالكتروني للمبادرة