سمو الشيخ ناصر بن حمد يصل بروناي دار السلام لحضور حفل زواج الأمير عبدالمتين نجل سلطان بروناي‎

وكان في استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدى وصوله مطار بروناي الدولي السيد يانغ موليا داتو سيري نائب وزير الشؤون المالية في سلطنة بروناي دار السلام الشقيقة.

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