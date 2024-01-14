سمو الشيخ ناصر بن حمد يصل بروناي دار السلام لحضور حفل زواج الأمير عبدالمتين نجل سلطان بروناي‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وصل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب إلى سلطنة بروناي دار السلام الشقيقة بدعوة خاصة، لحضور حفل زواج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمتين ابن السلطان حاج حسن البلقية.
وكان في استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدى وصوله مطار بروناي الدولي السيد يانغ موليا داتو سيري نائب وزير الشؤون المالية في سلطنة بروناي دار السلام الشقيقة.
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