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رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة الرابعة عشرة للمجلس

1/14/2024 9:13:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الرابعة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس.

وقد أعرب مجلس الشورى خلال الجلسة بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي تحتفي به المملكة كل عام في الرابع عشر من شهر يناير عن بالغ فخره واعتزازه بالمكانة الإقليمية والدولية المتميزة التي باتت تحتلها مملكة البحرين انطلاقًا من الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، والقائمة على أسس بناء وتوطيد الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة، ومد جسور التعاون والعمل المشترك الذي يخدم الأهداف الإنسانية السامية، مؤكدين أن السمعة الرائدة التي تحظى بها المملكة دوليًا تعد إحدى ثمار الدبلوماسية البحرينية المستندة على ثوابت إشاعة التسامح والتعايش والسلام، والاحترام المتبادل وحسن الجوار، والدعوة الدائمة لانتهاج الممارسات الحضارية والديمقراطية في تحقيق أهداف التنمية على كافة المستويات.
وأشاد المجلس بالاهتمام الكبير الذي تحظى به الدبلوماسية البحرينية من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر تسخير كافة الإمكانيات الوطنية، داخل الوطن وخارجه، لتحقيق المصالح العليا للوطن والدفاع عن مواقفه، والعمل جاهدًا من خلال مسارات الدبلوماسية المتنوعة على الترويج للمنجزات والمكتسبات التنموية التي تشهدها المملكة، مثمنين الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية البحرينية من خلال التمسك بالتطبيقات المثلى للمواثيق والقوانين الدولية، واحترام حقوق الإنسان، وبناء الشراكات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأعرب مجلس الشورى عن عظيم اعتزازه بالجهود الوطنية النبيلة التي يبذلها أبناء الوطن من خلال تمثيل المملكة في شتى المحافل، ونقل الإرادة والعزيمة الراسخة لدى المملكة قيادةً وحكومةً وشعبًا بالمساهمة الفاعلة في تطور وتقدم البشرية، مؤكدًا اهتمامه الكبير بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الهادفة إلى بناء العلاقات وتبادل التجارِب والخبرات في مجال العمل التشريعي، بما يخدم القضايا والتحديات التي تواجهها دول العالم في شتى المجالات، متمنيًا المجلس المزيد من التقدم والنجاح لمسيرة الدبلوماسية البحرينية العريقة، في ظل ما اكتسبته من سمعة طيبة قوامها الدعوة والمبادرة إلى الخير والأمن والسلام لكافة الشعوب.
بعد ذلك أُخطر المجلس بالرسائل الواردة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة(أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمقدم من السادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، دلال جاسم الزايد، سبيكة خليفة الفضالة، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمقدم من ب السادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم، والمقدم من الدكتور هاني علي الساعاتي بشأن خطط واستراتيجية الوزارة في تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطور الرقمي وخطط التعليم عن بعد، ورد الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى وزير الإعلام، والمقدم من العضو نانسي دينا إيلي خضوري بشأن تشجيع الفنانين ورعايتهم وتصنيف أنواع الفنون، ورد الوزير عليه.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمقدم من الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، طلال محمد المناعي، هشام هاشم القصاب.
وأكد مقرر اللجنة طلال محمد المناعي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى زيادة النسبة المُقررة لتشغيل المعاقين من نسبة 2% إلى 4% من مجموع عدد العمال الذين يعملون لدى أصحاب الأعمال والذين يستخدمون خمسين عاملًا فأكثر، وكذلك زيادة دمج المعاقين في سوق العمل وفي المجتمع، وفقًا لما جاءت به الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة في هذا الشأن، كما يراعي الاقتراح تناسب نوع الإعاقة مع طبيعة العمل، مشيرًا إلى أن الاقتراح يلزم وزير العمل بالتنسيق مع الوزير المُختص ورئيس جهاز الخدمة المدنية بضرورة إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يمكن تعيين المعاقين فيها.
وقرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وإحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
فيما تم تأجيل مناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من السادة الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت،
الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن، صادق عيد آل رحمة، إلى جلسة لاحقة.
وفي ختام الجلسة أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص ملخص جلسة الإحاطة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول هيئات مكتب ولجان الاتحاد، والذي انعقد بتاريخ 15 مايو 2023م، وكذلك تقرير وفد الشعبة البرلمانية بخصوص أعمال اجتماع اللجنة المعنية لشؤون الاقتصاد والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي عقد بتاريخ 16-17 مايو 2023م في مدينة المنامة بمملكة البحرين.

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