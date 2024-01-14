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منصة إلكترونية موحدة لمناقصات البترول وشركاتها

1/14/2024 9:11:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت ((الأنباء)) من مصادر أن مؤسسة البترول الكويتية دشنت المنصة الإلكترونية الجديدة ((K-Tendering)) والتي تهدف إلى توحيد عملية التسجيل والتأهيل والطرح للمناقصات أو الممارسات المحدودة والعامة وأوامر الشراء المباشرة التي سوف تطرح من قبل مؤسسة البترول وشركاتها النفطية التابعة. وقالت المصادر ان لجنة التأهيل المركزية المنبثقة عن لجنة الشراء العليا بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعتزم تحديث قوائم التأهيل المسبق للشركات على دفعات بحسب فئات العمل، حيث ستدعو المؤسسة اعتبارا من اليوم (الأحد) الشركات الى بدء عمليات التأهيل، حيث ان الكيانات التجارية الراغبة في التأهيل لأول مرة عليها تقديم طلبات التأهيل من خلال المنصة الموحدة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من الآن، أما الكيانات التجارية المؤهلة سابقا ومضى على تأهيلها مدة تزيد على سنة واحدة فعليها تقديم طلب إعادة تأهيل خلال مدة 90 يوما كذلك، وحددت 11 نشاطا كمرحلة أولى لتحديث قوائمها على ان يتم الكشف عن باقي فئات الأعمال تباعا خلال المرحلة المقبلة.
وحذرت ((البترول)) من ان عدم تقديم الطلب بالتأهيل أو تحديث التأهيل وفقا لما جاء في الفترة المحددة سيؤدي إلى الحرمان من المشاركة في المناقصات والممارسات المحدودة التي سيطرحها القطاع النفطي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة.

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