“ليالي الدرعية” تعود بحلة متجددة ضمن“موسم الدرعية 2023-2024”

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- Asdaf News)
الدرعية – أصداف نيوز:
انطلقت الخميس فعالية ليالي الدرعية، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2023-2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته فعالية ليالي الدرعية خلال النسخة الثانية من موسم الدرعية وجذبها لأكثر من 140 الف زائر، لتتيح لزوار الموسم تجربة استثنائية متكاملة وفريدة من نوعها، في أجواء شتوية مبهجة تتميز بالروعة والفخامة ضمن المزارع التراثية في الدرعية، وتقدم مزيج من الطرب والموسيقى والفنون، والعروض الحية الآسرة، وتجربة الاستمتاع بتناول الوجبات الفاخرة في عدد من المطاعم والمقاهي الراقية، وكذلك التسوق في أشهر المحال التجارية.
وستقدّم فعالية ليالي الدرعية للزوار فرصة للتجوّل في الهواء الطلق على طول الممرات المضيئة المزينة بالأضواء والمحاطة بأشجار النخيل، مما يوفر تجربة غامرة تجمع بسلاسة بين أفضل الإبداعات المحلية والعالمية. حيث تعد الدرعية بمثابة احتفال بالثقافة والفن والمأكولات الشهية ضمن خلفية خلابة للمزارع التراثية في الدرعية.
وستتيح ليالي الدرعية للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية التي تقدمها نخبة من المطاعم المحلية والعالمية. حيث يمكن للزوار الاستمتاع بعدد واسع من الخيارات، بدءً من الأطباق الشعبية السعودية وصولاً إلى إبداعات الطهي المبتكرة من أنحاء العالم، لتكون هذه الفعالية بمثابة رحلة تذوق لا تنسى لعشاق الطعام.
ستكون ليالي الدرعية فرصة للانغماس في تجربة تسوّق فريدة من نوعها مع مجموعة مختارة من متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض أفضل المنتجات. من السلع المصنوعة يدويًا والنابضة بالحياة إلى التصاميم والمنحوتات الفنية المعاصرة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برحلة تسوق ساحره في الهواء الطلق. كما تستعرض ليالي الدرعية ضمن أنشطتها النسيج الثقافي الغني للدرعية التاريخية، من خلال العروض الحية للموسيقى والرقص والشعر والعروض المسرحية. لتكون منصة لإبراز المواهب المحلية والعالمية وخلق لحظات ساحرة تعكس روح المجتمع.
ومن المقرر أن تنطلق فعالية ليالي الدرعية في حديقة البجيري يوم الخميس 11 يناير الجاري وتستمر حتى يوم الأحد 10 مارس 2024. حيث سيتاح للزوار الاستمتاع بهذه الفعالية خلال أيام الأسبوع من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل، فيما تستقبل الفعالية زوارها خلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل.
لحجز تذاكر الدخول والمطاعم:
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