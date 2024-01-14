“ليالي الدرعية” تعود بحلة متجددة ضمن“موسم الدرعية 2023-2024”

الدرعية – أصداف نيوز:

انطلقت الخميس فعالية ليالي الدرعية، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2023-2024، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته فعالية ليالي الدرعية خلال النسخة الثانية من موسم الدرعية وجذبها لأكثر من 140 الف زائر، لتتيح لزوار الموسم تجربة استثنائية متكاملة وفريدة من نوعها، في أجواء شتوية مبهجة تتميز بالروعة والفخامة ضمن المزارع التراثية في الدرعية، وتقدم مزيج من الطرب والموسيقى والفنون، والعروض الحية الآسرة، وتجربة الاستمتاع بتناول الوجبات الفاخرة في عدد من المطاعم والمقاهي الراقية، وكذلك التسوق في أشهر المحال التجارية.

وستقدّم فعالية ليالي الدرعية للزوار فرصة للتجوّل في الهواء الطلق على طول الممرات المضيئة المزينة بالأضواء والمحاطة بأشجار النخيل، مما يوفر تجربة غامرة تجمع بسلاسة بين أفضل الإبداعات المحلية والعالمية. حيث تعد الدرعية بمثابة احتفال بالثقافة والفن والمأكولات الشهية ضمن خلفية خلابة للمزارع التراثية في الدرعية.

وستتيح ليالي الدرعية للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية التي تقدمها نخبة من المطاعم المحلية والعالمية. حيث يمكن للزوار الاستمتاع بعدد واسع من الخيارات، بدءً من الأطباق الشعبية السعودية وصولاً إلى إبداعات الطهي المبتكرة من أنحاء العالم، لتكون هذه الفعالية بمثابة رحلة تذوق لا تنسى لعشاق الطعام.

ستكون ليالي الدرعية فرصة للانغماس في تجربة تسوّق فريدة من نوعها مع مجموعة مختارة من متاجر البيع بالتجزئة التي تعرض أفضل المنتجات. من السلع المصنوعة يدويًا والنابضة بالحياة إلى التصاميم والمنحوتات الفنية المعاصرة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برحلة تسوق ساحره في الهواء الطلق. كما تستعرض ليالي الدرعية ضمن أنشطتها النسيج الثقافي الغني للدرعية التاريخية، من خلال العروض الحية للموسيقى والرقص والشعر والعروض المسرحية. لتكون منصة لإبراز المواهب المحلية والعالمية وخلق لحظات ساحرة تعكس روح المجتمع.

ومن المقرر أن تنطلق فعالية ليالي الدرعية في حديقة البجيري يوم الخميس 11 يناير الجاري وتستمر حتى يوم الأحد 10 مارس 2024. حيث سيتاح للزوار الاستمتاع بهذه الفعالية خلال أيام الأسبوع من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل، فيما تستقبل الفعالية زوارها خلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 3 بعد منتصف الليل.

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