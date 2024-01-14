اتفاقية تعاون بين“سرك” و”كافد” لتعزيز حلول إدارة النفايات بما يتماشى مع رؤية 2030

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
وقعت اليوم الأربعاء شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي مُذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير“سرك”، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بتحقيق الاستدامة والاقتصاد الدائري، ورفع مستوى الوعي حول أهمية إعادة التدوير، وتقديم حلول متكاملة فيما يخص مختلف أنواع النفايات مثل مخلفات مواد البناء والهدم، والمواد الغذائية.
وقع الاتفاقية من الرئيس التنفيذي لـ“سرك” المهندس زياد بن محمد الشيحة، والرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي السيد جاوتام ساشيتال، وذلك في حفل خاص أُقيم في مركز المؤتمرات في كافد. وحضر حفل التوقيع أكثر من 50 ضيفًا من الشركاء وممثلي وسائل الإعلام.
كما أقيمت جلسة حوارية بعنوان:“تحقيق الأهداف الوطنية لإدارة النفايات وإعادة تدويرها”. والتي أدارها الدكتور دارين بيرين مدير شركة رولاند بيرجر وتحدث فيها المهندس سلطان السيف مدير إدارة التقنية والابتكار والأستاذ خالد القرعاوي المدير التنفيذي للشؤون التجارية ل“سرك” والأستاذ بشار كساب نائب الرئيس التنفيذي ل“كافد”.
وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا للرؤية المشتركة لكل من الشركتين نحو مستقبل مستدام، وتعكس التزامهم الراسخ بإدارة النفايات بطريقة مسؤولة، مما يساهم في جعل الرياض أكثر نظافة واستدامة.
يعدّ كافد من أبرز المشروعات الطموحة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهو الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية. ويضم كافد 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. كما يعدّ المركز أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED).
يشار إلى أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير“سرك” تأسست عام 2017، لتطوير وامتلاك وتشغيل وتمويل الأنشطة المختلفة لجميع أنواع النفايات، من أجل إنشاء وتعزيز إمكانات إعادة التدوير في المملكة، وبناء اقتصاد دائري لمستقبل مستدام. وتهدف“سرك” إلى دعم تحقيق أهداف رؤية 2030، إضافة إلى تعزيز نجاح المبادرات المختلفة التي حددها الإطار التنظيمي للمركز الوطني لإدارة النفايات.
تسعى شركة“سرك” إلى دعم فرص الأعمال في جميع قطاعات إدارة النفايات من خلال بناء وتطوير تحالفات مع الشركاء المحليين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استخدام التقنيات المبتكرة، لتحقيق أقصى قدر من إعادة تدوير النفايات، وتقليل التخلص من النفايات، وتعظيم القيمة الناتجة عن استخدام النفايات، وحماية البيئة، وتحسين جودة الحياة.
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