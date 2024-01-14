اتفاقية تعاون بين“سرك” و”كافد” لتعزيز حلول إدارة النفايات بما يتماشى مع رؤية 2030

الرياض – أصداف نيوز :

وقعت اليوم الأربعاء شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي مُذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير“سرك”، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تعزيز الالتزام بتحقيق الاستدامة والاقتصاد الدائري، ورفع مستوى الوعي حول أهمية إعادة التدوير، وتقديم حلول متكاملة فيما يخص مختلف أنواع النفايات مثل مخلفات مواد البناء والهدم، والمواد الغذائية.

وقع الاتفاقية من الرئيس التنفيذي لـ“سرك” المهندس زياد بن محمد الشيحة، والرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي السيد جاوتام ساشيتال، وذلك في حفل خاص أُقيم في مركز المؤتمرات في كافد. وحضر حفل التوقيع أكثر من 50 ضيفًا من الشركاء وممثلي وسائل الإعلام.

كما أقيمت جلسة حوارية بعنوان:“تحقيق الأهداف الوطنية لإدارة النفايات وإعادة تدويرها”. والتي أدارها الدكتور دارين بيرين مدير شركة رولاند بيرجر وتحدث فيها المهندس سلطان السيف مدير إدارة التقنية والابتكار والأستاذ خالد القرعاوي المدير التنفيذي للشؤون التجارية ل“سرك” والأستاذ بشار كساب نائب الرئيس التنفيذي ل“كافد”.

وتأتي هذه الاتفاقية تجسيدًا للرؤية المشتركة لكل من الشركتين نحو مستقبل مستدام، وتعكس التزامهم الراسخ بإدارة النفايات بطريقة مسؤولة، مما يساهم في جعل الرياض أكثر نظافة واستدامة.

يعدّ كافد من أبرز المشروعات الطموحة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهو الوجهة الرئيسية للأعمال وأسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية. ويضم كافد 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. كما يعدّ المركز أكبر منطقة مالية عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED).





يشار إلى أن الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير“سرك” تأسست عام 2017، لتطوير وامتلاك وتشغيل وتمويل الأنشطة المختلفة لجميع أنواع النفايات، من أجل إنشاء وتعزيز إمكانات إعادة التدوير في المملكة، وبناء اقتصاد دائري لمستقبل مستدام. وتهدف“سرك” إلى دعم تحقيق أهداف رؤية 2030، إضافة إلى تعزيز نجاح المبادرات المختلفة التي حددها الإطار التنظيمي للمركز الوطني لإدارة النفايات.

تسعى شركة“سرك” إلى دعم فرص الأعمال في جميع قطاعات إدارة النفايات من خلال بناء وتطوير تحالفات مع الشركاء المحليين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استخدام التقنيات المبتكرة، لتحقيق أقصى قدر من إعادة تدوير النفايات، وتقليل التخلص من النفايات، وتعظيم القيمة الناتجة عن استخدام النفايات، وحماية البيئة، وتحسين جودة الحياة.