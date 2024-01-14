بلدية دبي تحصل على كود المنظمة الهيدروغرافية الدولية

(MENAFN
- Orient Planet Group) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 يناير 2024،
حصلت بلدية دبي على كود المنظمة الهيدروغرافية الدولية "IHO"، إحدى المنظمات الحكومية الدولية المختصة بمسح وإنتاج الخرائط البحرية للبحار والمحيطات والمياه الصالحة للملاحة في العالم. وأضافت المنظمة بلدية دبي رسمياً ضمن السجل الرئيسي للدول الأعضاء لإنتاج وإعداد منتجات بحرية مرخصة رسمياً كالخرائط الملاحية والمراجع الفنية والمسوحات الهيدروغرافية.
وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن الاعتماد الرسمي الجديد في سجل المنظمة الهيدروغرافية الدولية للدول الأعضاء، إنجازٌ نوعيٌ جديدٌ لبلدية دبي، يعزز من جهودها وموثوقيتها في مجال المسوحات وإنتاج الخرائط البحرية الملاحية لإمارة دبي، خصوصاً وأنها أول دائرة حكومية على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط تحصل على اعتماد المُنظمة خلال العام الماضي 2023.
وقال الهاجري: "الكود الجديد خطوة على طريق التنافسية وتحقيق الريادة في مجال الخدمات الهيدروغرافية المتقدمة عالمياً، وترسيخ مكانة إمارة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مختلف القطاعات الحيوية".
من جهتها، أشارت مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إلى أهمية الكود كدافع جديد للارتقاء بخدمات المسح البحري التي تقدمها بلدية دبي، وتوفير بيانات البنية التحتية البحرية للتخطيط الاستراتيجي في المناطق البحرية، وإصدار وتوزيع الخرائط البحرية الملاحية الرقمية المُعتمدة للإمارة، والتي تستخدم البلدية في إنتاجها أحدث معدات وتقنيات المسح الجيوديسي والبحري.
وينقسم سجل كود المنظمة الهيدروغرافية الدولية إلى سجلٍ رئيسٍ خاص للدول والمؤسسات أو مجموعة دول، لإنتاج وإعداد منتجات بحرية مرخصة رسمياً تلبي متطلبات الملاحة البحرية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل الخامس من اتفاقية "سولاس" (SOLAS) الدولية لمسؤوليات الدول الساحلية عن سلامة الأرواح والممتلكات في البحار.
كما يضم في قسمه الثاني، السجل التكميلي للمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بمنتجات البرامج والأنظمة البحرية.
يذكر أن بلدية دبي قد نالت عضوية المنظمة الدولية الهيدروغرافية في أبريل 2023 كإحدى مؤسسات المسح البحري المعتمدة عالمياً، كأول دائرة حكومية على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط تُعتمد في المُنظمة.
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