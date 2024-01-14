"أجمل مكان" تشارك في معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024

(MENAFN
- Orient Planet Group) الشارقة، 14 يناير 2024: أعلنت "أجمل مكان للتطوير العقاري"، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري للمدن والمجتمعات الحضرية متنوعة الاستخدامات، عن مشاركتها في معرض الشارقة العقاري – إيكرس 2024، الذي يُقام تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.
وتعتزم الشركة خلال مشاركتها في المعرض تسليط الضوء على المرحلتين الأولى والثانية من "مدينة أجمل مكان - واجهة الشارقة المائية"، وهما جزيرة الشمس، المشروع السكني النموذجي المتكامل، الذي يقدم تجربة معيشية فريدة من نوعها بفيلاته الذكية الصديقة للبيئة، ومشروع "بلو باي ووك" الذي يضم 6 أبراج سكنية وتجارية، ويوفر بيئة متكاملة الخدمات وإطلالات خلابة على الشاطئ.
وقال سعادة سلطان الشّكره، الرئيس التنفيذي لشركة "أجمل مكان للتطوير العقاري": "يسرنا المشاركة في معرض إيكرس العقاري، حيث سنستعرض أبرز مشاريعنا المتمثلة في مدينة أجمل مكان على واجهة الشارقة البحرية. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى إرساء معايير جديدة للحياة الفاخرة في الشارقة، إذ تشكل مدينة أجمل مكان وجهة سكنية وسياحية عالمية المستوى وصديقة للبيئة. ويجسد المشروع التزامنا بإتاحة تجربةٍ سكنية لا مثيل لها، حيث يجمع بين التصميم المتفرد والإطلالات الساحلية الساحرة والمرافق المتقدمة، متصدراً المشهد العقاري في الإمارة".
وأضاف السيد فريد جمال، المدير العام للمبيعات والتسويق: "يتيح هذا الحدث الرائد منصةً مثالية لنا لتسليط الضوء على اثنين من أبرز مشاريعنا الرائدة، وهما "بلو باي ووك" و"جزيرة الشمس". ويشكل المشروعان صرحين عقاريين يعكسان رسالتنا المؤسسية المتمحورة حول دفع عجلة الابتكار والإبداع، والمساهمة في ازدهار ونماء القطاع العقاري في إمارة الشارقة. وننظر بعين الثقة حيال تأثير مدينة أجمل مكان على اقتصاد الإمارة ومسيرة نموها، إذ نتوقع أن تكون هذه المدينة المشروع العقاري والتجاري والسكني والسياحي الأضخم في الشارقة".
ويتكون مشروع جزيرة الشمس من 321 فيلا موزعة بإتقان لتمنح قاطنيها أعلى درجات الراحة والرفاهية. وتتميز الفيلات بتصاميمها وأنماطها المعمارية الفريدة، والتي تجمع بين الجمالية والكفاءة، مع لمسة تصميمية تضفي عليها طابعاً مستقبلياً. وتضم وحدات المشروع كافة وسائل الراحة لضمان تجربة سكنية استثنائية، بما فيها أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة، ومنظومات التحكم القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتتمازج الأناقة والكفاءة في خطوط تصميم الفيلات، لتحقيق الاستفادة المُثلى من المساحات المتاحة. وتلبي هذه الوحدات أعلى معايير الاستدامة باعتبارها مصممةً كمبانٍ خضراء أقل استهلاكاً للطاقة وإصداراً للانبعاثات الكربونية.
أما مشروع "بلو باي ووك"، فيضم 600 شقة تلبي أعلى معايير الجودة، جميعها تتيح إطلالات شاطئية خلابة. ويعتمد المشروع على بنية تحتية متطورة تضم شبكة طرق ممتازة ووسائل نقل مختلفة، وجسراً للمشاة، ومسارات للألعاب والترفيه، مما يعزز القيمة الاقتصادية للمشروع ليشكل إضافةً حضرية ومعمارية نوعية لإمارة الشارقة.
ويقع "بلو باي ووك" في مدخل مدينة أجمل مكان، ويشكل مع بقية أجزاء المشروع الأولى وجهةً متكاملة تتضمن مرافق فائقة الجودة وتتيح للقاطنين خدماتٍ متكاملة. ويتميز مشروع "مدينة أجمل مكان" بموقعه الاستراتيجي في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة، إذ يتمتع باتصال مباشر مع 3 شوارع رئيسية وهي الاتحاد والشيخ محمد بن زايد والإمارات، في نقطة حيوية تربط المشروع بكافة إمارات الدولة.
يُشار إلى أن مشاركة "أجمل مكان للتطوير العقاري" في المعرض تتماشى مع التزامها بمواكبة أحدث اتجاهات القطاع واستشراف ملامح مستقبله، ومشاركة رؤيتها المتمحورة حول إرساء مفهوم جديد للمجمعات السكنية المتكاملة مع التركيز على الاستدامة والابتكار والتفرُّد في التصميم.
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