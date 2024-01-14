stc توقع مذكرة تفاهم مع كلية الكويت التقنية لتمكين الشباب

(MENAFN
- Morimak) الكويت، 13 ديسمبر 2023:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي في الكويت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية الكويت التقنية (KTECH) لعام 2024 تحت مظلة "upgrade" التعليمية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية مختلفة. وسيركز التعاون على تنظيم مجموعة من الفعاليات التعليمية للطلاب بما في ذلك ورش عمل ودورات تدريبية وندوات تخصصية.
وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة stc وحضره مسؤولون تنفيذيون من كلا الطرفين، أعلنت كل من stc وKTECH رسميًا عن بدء التعاون، وذلك من خلال رعاية stc لمسابقة البرمجة باستخدام لغة بايثون Python التي تنظمها كلية الكويت التقنية لطلاب المدارس الحكومية خلال شهر مارس القادم.
تتوافق الأهداف المحددة ضمن مذكرة التفاهم مع الركائز الأساسية لبرنامج المسؤولية المجتمعية بـ stc وبشكل اساسي مع ركائز مبادرتها التعليمية “upgrade” والتي من خلالها تسعى الشركة إلى بناء مستقبل واعد للشباب من خلال تعزيز الابتكار، ودفع النمو، والأهم من ذلك، تمكين قادة المستقبل من توجيه دفة الكويت نحو نجاح وازدهار لا مثيل لهما، الامر الذي ينعكس على دعم الاقتصاد الكويتي.
وكجزء من تعاونها مع كلية الكويت التقنية، ستدعم stc المبادرات المختلفة التي تطلقها KTECH لتمكين الطلاب وتعليمهم بأحدث الأساليب و المعدات الرقمية. حيث ستوفر stc أيضًا برامج تدريبية قد تتاح للطلاب من أجل التعرف على خدمات شركة الاتصالات والحلول الرقمية الرائدة في الكويت. وسيتم إطلاق البرامج المختلفة بموجب مذكرة التفاهم على مدار العام، بحيث سيتم تصميمها خصيصًا لطلاب الكلية من مختلف التخصصات.
كما أعلن عن اطلاق مسابقة البرمجة لطلاب المدرسة الحكومية و التي سوف تكون من 6 حتى 9 مارس 2024، و التي من المقرر ان يشارك فيها 30 فريقا من مختلف المدارس الحكومية للحصول على فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة التي تمنح للفائزين بالمراكز الأولى. وتهدف المسابقة الى تعزيز مهارات المشاركين في حل مشكلات البرمجة الصعبة باستخدام لغة البرمجة بايثون Python ، والتي تعتبر واحدة من لغات البرمجة الأكثر استخدامًا وتنوعًا في صناعة التكنولوجيا اليوم.
بهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc : " يسعدنا في stc أن نتعاون مع كلية الكويت التقنية لإطلاق مبادرات مختلفة ومصممة خصيصاً لتمكين الشباب وذلك خلال عام 2024. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتمكين الشباب بالمهارات الأساسية للعصر الرقمي. "بالإضافة إلى ذلك، نحن متحمسون أيضًا لرعاية مسابقة البرمجة، التي تعد بمثابة شهادة على سعينا للابتكار والتميز في التكنولوجيا.
وأشارت الجاسم: "تتوافق كل من مذكرة التفاهم ومسابقة البرمجة مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركات الشاملة الخاصة بـ stc، مع التركيز على دورنا في رعاية المواهب والنهوض بالمجتمع لتنمية مستدامة. إن مبادراتنا، التي تركز على المهارات العملية والتأهيل الوظيفي، تظهر تفانينا في بناء قوة عاملة واعية وديناميكية نحو المستقبل، وتعزيز دورنا في تمكين المجتمع من خلال التعليم المستدام حيث ان stc تواصل جهودها ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز مفهوم الاستدامة المتكاملة."
وعلى صعيد متصل، أكد السيد عبد الرحمن العجيل، نائب رئيس كلية التقنية "إن التعاون مع شركة رائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية في الكويت بحجم stc يخدم أهداف الكلية المتعلقة بتهيئة الجيل القادم للمجالات المستقبلية من خلال البرامج والأنشطة الاكاديمية التي تقدمها الكلية بالتعاون مع stc."
وأضاف العجيل" تسعى كلية الكويت التقنية من خلال مسابقة البرمجة بتقديم منحنى تعليمي كبير يخدم عدة فئات من الطلبة المشاركين، و ستعمل المسابقة على تعزيز معرفتهم التقنية التي ستؤهلهم فيما بعد للتفوق في العالم الرقمي المتطور."
الجدير بالذكر ان stc استثمرت باستمرار في المبادرات الطلابية و الشبابية، حيث انهم قادة المستقبل و عامود الاقتصاد الكويتي، كجزء من برنامجها المتنوع و المستدام للمسؤولية المجتمعية. حيث سخرت stc مواردها وخبراتها لإطلاق أو المشاركة في مبادرات ذات تأثير إيجابي على المجتمع. ونفذت stc برامج مجتمعية تهدف إلى تعزيز التنمية على المدى الطويل من خلال مظلة "وياك" لدعم الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وأيضا مظلة "upgrade" التعليمية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص. ومن خلال هذه الجهود، رسخت stc مكانتها ليس فقط باعتبارها مزود لخدمة الاتصالات، ولكن كونها مساهم قوي في تقوية النسيج الاجتماعي والاقتصادي في الكويت.
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