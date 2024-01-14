فريق "بن دري" للبولـو يفوز بـكأس إعمـــار للبــولو لعام 2024

(MENAFN
- Coral Coast PR) دبـي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت فعاليات بطولة «كأس إعمار للبولو 2024»، والتي استضافها نادي دبي للبولو والفروسية المرموق، بفوز مثير لفريق "بن دري" للبولـو. شهد الحدث الذي طال انتظاره؛ والذي أقيم تحت رعاية "إعمــــار" والمعروف بروحه التنافسية ومستويات اللعب العالية؛ تتويج فريق "بن دري" بالبطولة وحصوله على الجائزة الكبرى للفريق الفائز باللقب وقيمتها 80,000.00 درهم إماراتي من إجمالي جوائز البطولة البالغ قيمتها 120,000.00 درهم إماراتي.
شهدت البطولة، التي انطلقت في الـ 4 من يناير، مشاركة مجموعة من فرق البولو البارزة، من بينها فريق الإمارات للبولو بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق أبوظبي للبولو، وفريق بانغاش للبولو، وفريق لامار للبولو، وفريق بن دري للبولو؛ حيث أقيمت المباراة النهائية للبطولة بين فريق بانغاش للبولو وفريق بن دري للبولو.
ومن جهة أخرى، أضافت مشاركة فرق الناشئين؛ والتي تنافست على لقب كأس البولو للناشئين؛ حيوية جديدة لبطولة هذا العام، حيث حصل فريق أبوظبي للبولو في منافسات النهائي الفرعي لجولة روبن الثنائية على المركز الثالث، وجاء لامار في المركز الرابع، بينما جاء فريق الإمارات للبولو في المركز الخامس، في حين تم تتويج فريق "بانثـرز" كفائـز بكأس الناشئيـن.
وبهذه المناسبة؛ صرّحت السيدة ليزا ماثيوز، المديرة العامة لنادي دبي للبولو والفروسية؛ قائلـةً: "لقد أكد «كأس إعمار للبولو» مرة أخرى على احتفائه بالمهارة والروح الرياضية في منطقتنا، ونحن فخورون للغاية بدعمنا لهذه البطولة المرموقة، حيث كان من الرائع استضافة مثل هذه الفرق الموهوبة ومشاهدة المستوى الاستثنائي لرياضة البولو الذي تم تقديمه في البطولة. وبهذه المناسبة، يسعدنا أن نتقدم بخالص تهانينا لفريق «بن دري» على أدائهم المتميز وفوزهم بالكأس، كما نعرب عن امتناننا لكافة شركائنا ومجتمع البولو وجمهور اللعبة في ختام هذه البطولة الرائعة".
وبعيداً عن المنافسات المفعمة بالحيوية والإثارة للعبة البولو، فقد استمتع المتفرجون أيضاً بمجموعة من تجارب تناول الطعام الرائعة، بدءًا من وجبة الإفطار في الشرفة وسلّة النزهات في منطقة التنزُّه، الأمر الذي عزز من الأجواء العامة الممتعة للبطولة، حيث تستمر «كأس إعمار للبولو» في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة، مع تعزيزها المستمر للإرث الغني للعبة البولو وتوفير منصة للمواهب الراسخة والناشئة في هذه الرياضة.
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