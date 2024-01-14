حملة "مول مليونيـــر" تختتم فعالياتها بالإعلان عن الفائزيــن بالجائزة الكبرى وجوائز السيَّـارات

(MENAFN
- Coral Coast PR) أبو ظبـي: اختتمت شركة "لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م" بنجاح حملة "مول المليونير" المثيرة، وذلك بإعلانها عن أسماء الفائزين المحظوظين بالجائزة الكبرى البالغة مليون درهم إماراتي وخمس سيارات من طراز (T5 EVO)، حيث نجحت الحملة والتي أقيمت في ثلاثة عشر مركزاً للتسوق في كلٍّ من أبوظبي والعين والظفرة، في إعادة تعريف تجربة التسوق عبر تقديم مجموعة مميزة من الجوائز والفعاليات الترفيهية وعروض التسوق المثيرة للعملاء.
هذا وقد مثلت فعالية السحب على الجائزة الكبرى أبرز محطات الحملة، مع فوز أحد المتسوقين المحظوظين بمبلغ مليون درهم إماراتي، حيث كان هذا الفائز سعيد الحظ هو السيد/ محمد سمير، الذي حصل على مليون درهم إماراتي قيمة الجائزة الكبرى.
بالإضافة إلى ذلك، فاز خمسة فائزين محظوظين بسيارات جديدة من طراز (فورثينج T5 EVO) موديل 2024؛ في حين استمتع المتسوقون أيضًا طوال فترة الحملة بالفوز بقسائم هدايا بقيمة محتويات عربات تسوق مجانية من "لولو هايبر ماركت"، فضلاً عن بطاقات (لَـكَ) للهدايــا بمبلغ 20,000 درهم إماراتي بقيمة إجمالية تصل إلى 500,000 درهم إماراتي؛ وغيرها من الجوائز الفورية الأخرى.
وبهذه المناسبة؛ صرح السيد/ واجب الخوري، مدير شركة “لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م- الإمارات العربية المتحدة”؛ قائلا: "لقد مثَّلت رؤية مشاعر الفرح والإثارة بين المتسوقين لدينا تجربة مجزية لنا حقاً. لم تقدم النسخة الثالثة من حملة (مول مليونير) عروض تسوق رائعة فحسب، بل خلقت أيضًا لحظات لا تنسى فضلاً عن العديد من الفائزين سعداء الحظ، وإنه لمن دواعي سرورنا أن نرى رؤيتنا لتقديم تجربة تسوق فريدة تتحقق أمامنا بهذا القدر من الفعالية والنجاح في مراكز التسوق لدينا".
وبدوره، علق السيد/ بيجو جورج، المدير العام لشركة “لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م”؛ قائلا: "إن التجاوب الهائل مع حملة (مول مليونير) يؤكد التزامنا بتقديم تجارب استثنائية للمتسوقين لدينا، ونحن سعداء بإعادة إطلاق الحملة مجدداً على هذا النحو الذي جعل من موسم التسوق موسماً لا يُنسى حقاً. وبهذه المناسبة، يسعدنا أن نتقدم بخالص تهانينا الحارة لجميع الفائزين، مع تطلعنا إلى استضافة المزيد من هذه الفعاليات الجذابة مستقبلاً".
لقد وضع نجاح الحملة معيارًا جديدًا لفعاليات التسوق في المنطقة، وذلك في ظل ما تضمنته من احتفالات أسبوعية لتوزيع الجوائز، وسحوبات يومية، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي، فضلاً عن جوائز السيارات، حيث شهدت مراكز التسوق المشارِكة بالحملة إقبالاً غير مسبوق، الأمر الذي عكس الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الحملة.
وبهذه المناسبة، تعرب شركة "لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م" عن امتنانها لجميع المشاركين والشركاء الذين ساهموا في تحقيق حملة "مول المليونير" لهذا النجاح الهائل، وتعِدهم بالعودة بمبادرات أكثر إثارة في المستقبل القريب.
هذا وقد شملت مراكز التسوق المشاركة بحملة "مول مليونيـــر"، كلاً من: الوحدة مول، مشرف مول، الخالدية مول، الراحة مول، مزيد مول، فرسان سنترال مول، الفلاح سنترال مول، مركز مدينة زايد التجاري ومركز الذهب، حميم مول، المفرق مول في مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى الفوعة مول، وبراري أوتلت مول في العين، والظفرة مول في الظفرة.
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