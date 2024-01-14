معالم مستقبل البيع بالتجزئة: منتدى التجزئة السعودي 2023 تحقيقًا لرؤية المملكة 2030

(MENAFN
- Yardstick Marketing Management) 8 يناير 2023، الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتم منتدى التجزئة السعودي (SRF) 2023، الذي استضافته IMAGES RetailME، نسخته الافتتاحية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقد أحدث فارقًا بالكشف عن مستقبل صناعة التجزئة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يعد منتدى التجزئة السعودي 2023 فرصة لتكريم المساهمين الرئيسيين في قطاع البيع بالتجزئة وتقدير جهودهم والإشادة بمبادراتهم الابتكارية.
كان منتدى التجزئة السعودي في الرياض الملتقى الذي جمع رواد الأعمال والقادة والمبتكرين وعمالقة التجزئة على مستوى العالم، ويعد استجابة لإرث منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة (MRF) الذي بدأ قبل 12 عامًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. تهدف IMAGES RetailME من خلال منتدى التجزئة السعودي إلى تعزيز المناقشات حول قطاع التجزئة وتوفير بيئة ملائمة لتبادل المحادثات المؤثرة التي تحدد معالم مستقبل البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وخارجه.
تظهر الأبحاث أن قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية يستعد لتحقيق نمو قوي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بعوامل مثل زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتزايد عدد السكان والمبادرات الحكومية في المملكة لتعزيز القطاع غير النفطي. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو السنوي المركب سيبلغ 7.2% في الفترة من 2023 إلى 2028، لتصل القيمة السوقية إلى 142 مليار دولار بنهاية هذه الفترة. ومن المتوقع أن يكون للتجارة الإلكترونية دور محوري، وأن يبلغ معدل نمو سنوي مركب نسبة 15%؛ ما يعكس تفضيلات المستهلكين المتطورة والتحول الرقمي في قطاع التجزئة في السعودية.
تناول منتدى التجزئة السعودي مجموعة متنوعة من المواضيع، وكشف عن العديد من فرص البيع بالتجزئة التي تترقب لها المملكة العربية السعودية. بدءًا من رؤية 2030 المتعلقة بتكنولوجيا البيع بالتجزئة وحتى النظر في معالم مستقبل مراكز التسوق، تناول المنتدى استكشاف سلوك المستهلك المتطور والقوة التحويلية للتكنولوجيا، لا سيما في التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي. فضلًا عن ذلك، أبرز دليل الطهي رحلة مليئة بالنكهات، وقد سلط الضوء على الموضة ونمط الحياة في المملكة ليكشف الستار عن سوق يستعد لاتجاهات ذات تغيرات جذرية. ومع التركيز الشديد على المبادرات المحلية المهيأة لتحقيق تأثير عالمي، استعرض المنتدى حركات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
حظي برنامج الرئيس التنفيذي باهتمام الجميع، وكانت جلسة بارزة في المنتدى، حيث استرعت أذهان كبار مسؤولي الخبرة للتعمق في الإمكانات الهائلة لسوق التجزئة السعودي.
وأثناء حديثه في الجلسة، سلط شهيم محمد، مدير لولو هايبر ماركت المملكة العربية السعودية، الضوء على التحول الديناميكي في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وصرَّح قائلًا: "تمثل الرحلة التي تبلغ 125 مليار دولار نقلة نوعية للعلامات التجارية المتخصصة في البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، من قطاع التجزئة المنظم بنسبة 20٪ في 2010 ليصل إلى 80٪ بحلول عام 2030. وعلى الرغم من تحديات التضخم، فإن التفاوت بين القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة واضح، مع تزايد فعالية المستهلكات الإناث، ونتوقع أن يصل الإنفاق الاختياري إلى 85% بحلول عام 2030. علاوة على ذلك، فإننا نؤمن بإمكانات تطبيق الذكاء الاصطناعي التعاوني لجعل التجارة عبر الإنترنت مربحة، وندرك أنه العنصر الرئيسي الذي يدفع إلى توسيع سوق التجزئة.
أثناء حديثه، سلط نيراج تيكشانداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، الضوء على الاتجاهات الرئيسية في عالم الأزياء، قائلًا: “مثلما رأينا في علامات تجارية، مثل لولوليمون، فإن التخصيص، الذي تمثله كروكس، يساهم في قطاع البيع بالتجزئة بنسبة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد ممارسات الاستدامة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث إن المستهلكين على استعداد لدفع مبلغ إضافي بنسبة تتراوح من 30% إلى 40%. ولتمييز هذا التحول، أطلقنا في مجموعة أباريل خمس مبادرات عالمية وندرك ضرورة الاستدامة طويلة المدى، التي تعد ضرورية لمواكبة التفضيلات المتطورة لجيل زد وجيل ألفا.
يؤكد محمد ناجي العساف، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة في المملكة العربية السعودية، على ضرورة التعاون في بذل الجهود في مجال الاستدامة بين تجار التجزئة والمنتجين والعملاء والحكومة. وتحدى المفهوم الخاطئ لدى الناس حول تجارة البقالة بأنها عمل ذكوري، وسلط الضوء على انتشار ظاهرة القيادات النسائية. فضلًا عن ذلك، يرى العساف أن التعايش بين القنوات المادية والرقمية أمر بالغ الأهمية في مجال البقالة، مشددًا على اللمسة الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها في التعامل مع العملاء.
صرَّح توفيق كريدية، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة براندز فور لس، قائلًا: "إن المستهلكين على استعداد لدفع المزيد من أجل تحقيق الاستدامة، مع إبداء 20% منهم آرائهم حول تقبل زيادة الأسعار بما يتراوح من 11% إلى 20%". ولمواجهة التحدي المتمثل في الترويج للعلامات التجارية المحلية، شجع كريدية مجموعات البيع بالتجزئة على دعم المبادرات لدمجها في المحافظ الاستثمارية. وأضاف كريدية قائلًا: "لا يحب أن يتحول التحول الرقمي إلى منافسة، بل يجب أن نراه أداة لتعزيز تجربة القنوات الشاملة. من الضروري تبني تطبيق التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، من أجل إحراز تقدم في الأعمال؛ ويضمن ذلك وجود رياح مواتية في عاصفة التغيير. يكتنف المستقبل بإمكانات لا حدود لها لخدمة العملاء، حتى مع تصور الروبوتات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في متاجر البيع بالتجزئة.
وتأكيدًا على القوة التحويلية لجيل الشباب في الشرق الأوسط، أبدى توحيد عبد الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوهرة، خبرته في صناعة المجوهرات قائلًا: "يظهر إبداع الشباب في التغلب على التحديات في صناعة المجوهرات". ولسدّ الفجوة في قطاع التجزئة، يحث عبد الله على إنشاء مؤسسات لصقل المواهب المحلية، حيث إن تعزيز ريادة الأعمال والتطوير الوظيفي أمر بالغ الأهمية في المملكة العربية السعودية، ومع الإقرار باستقلال المرأة العربية المتطور تدريجيًا، فإن ذلك يؤكد على دورها المؤثر في تحديد متطلبات البيع بالتجزئة.
اجتماع كبير موظفي المعلومات: أضافت جلسة رؤية 2030 المتعلقة بتكنولوجيا البيع بالتجزئة قيمة إلى الجلسة الرئيسية في منتدى التجزئة السعودي وركزت على مستقبل تكنولوجيا البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية. وجمعت الجلسة مديري تكنولوجيا المعلومات من مختلف الشركات لمناقشة رؤية تكنولوجيا البيع بالتجزئة المرتقبة في عام 2030 واستكشافها. تشمل الموضوعات التي يتم تناولها استخدام الذكاء الاصطناعي واتجاهات التكنولوجيا والتحول الرقمي والحلول المبتكرة في قطاع البيع بالتجزئة. كانت الجلسة مليئة بالرؤى والاستراتيجيات المقترحة لكبار موظفي المعلومات لتوجيه المشهد التكنولوجي المتطور واستخدام التكنولوجيا استراتيجيًا لدفع النمو وتعزيز تجارب العملاء.
مُنحت جوائز IMAGES RetailME في المملكة العربية السعودية، بعد انتهاء منتدى التجزئة السعودي، للإشادة بدور تجار التجزئة المتميزين في المملكة العربية السعودية من فئات متنوعة، مثل الأزياء والطعام والبقالة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة عبر الإنترنت وتصميم المتاجر. وتأكيدًا على مفاهيم البيع بالتجزئة على الصعيد العالمي والمحلي، شهد هذا العام أوقاتًا رائعة بتكريم 28 علامة تجارية أثناء الحفل. وقد مُنحت جوائز IMAGES RetailME في المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من المراجعة الصارمة التي أجرتها لجنة تحكيم مؤهلة، وتم الاحتفاء بالجهود المميزة في قطاع البيع بالتجزئة في حضور تجمع مرموق.
قائمة الحاصلين على الجوائز:
بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام: قطاع منتجات الصحة والجمال
شارلوت تيلبوري
بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام: قطاع الأغذية والبقالة
لولو هايبر ماركت
بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام: قطاع ملابس الأطفال
بيبي فتيحي
بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام: قطاع الأحذية والإكسسوارات
سكيتشرز
بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام: قطاع الصيدلة ومنتجات الرعاية الصحية
شركة النهدي الطبية
بائع التجزئة الأكثر إبهارًا من قطاع الترفيه
مونوبولي لايف سايز
بائع التجزئة المسؤول الأكثر إبهارًا لهذا العام
لولو هايبر ماركت
بائع التجزئة الأكثر إبهارًا من قطاع التجارة الإلكترونية
إيكيا
بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام: قطاع الأدوات المنزلية
نايس
أفضل تاجر تجزئة للسلع منخفضة الأسعار: قطاع الموضة
براندز فور لس
أفضل تاجر تجزئة للسلع منخفضة الأسعار: قطاع الأغذية والبقالة
شركة بنده للتجزئة
بائع التجزئة الأكثر إبهارًا لهذا العام في قطاع الخدمات الغذائية
كودو
مبادة خدمة العملاء الأكثر إبهارًا لهذا العام
ردتاغ
مبادة خدمة العملاء الأكثر إبهارًا لهذا العام
جيوردانو
أفضل بائع تجزئة دمج الأنظمة التكنولوجية هذا العام
شركة بنده للتجزئة
التحول الأكثر إثارة للإعجاب في مجال البيع بالتجزئة لهذا العام
ستيف مادن
الافتتاح الأكثر إبهارًا هذا العام
أكأسيكس
أفضل بائع تجزئة شامل لهذا العام
كولد ستون كريمرى
أفضل تصميم متجر هذا العام قطاع الموضة
دريم
أفضل تصميم متجر هذا العام قطاع الخدمات الغذائية
ستاربكس
أفضل تصميم متجر هذا العام قطاع الترفيه
كوكوميلون بلاي ديت الرياض
أفضل تصميم متجر هذا العام قطاع الأغذية والبقالة
مانويل ماركت
أفضل تصميم متجر هذا العام قطاع الصيدلة ومنتجات الرعاية الصحية
شركة النهدي الطبية
حملة العلامة التجارية الأكثر إبهارًا لهذا العام: قطاع الأدوات المنزلية
إيكيا
حملة العلامة التجارية الأكثر إبهارًا لهذا العام: قطاع الخدمات الغذائية
تيم هورتنز
حملة العلامة التجارية الأكثر إبهارًا لهذا العام: قطاع الموضة
نعومي
بائع التجزئة المسؤول الأكثر إبهارًا لهذا العام
مجموعة الحكير
بائع التجزئة المسؤول الأكثر إبهارًا لهذا العام
تومس
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