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الأرصاد: تساقط الأمطار غداً وارتفاع على درجات الحرارة الثلاثاء

1/14/2024 8:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه من المُتوقع أن يستمر هطول الأمطار نهار يوم غدٍ الاثنين، في شمال المملكة، وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية.


وبيّنت الإدارة في نشرتها المفصلة، أنه مع ساعات الليل تتناقص كميات الغيوم وتسود أجواء باردة مع رياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.


وحذّرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


أما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، خلال النهار، وتكون الاجواء باردة بوجه عام في أغلب المناطق، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.


ونهار يوم الأربعاء، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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