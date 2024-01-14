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عاجل بيان التعليم العالي بشأن الحالات الإنسانية المُعتمدة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض

1/14/2024 8:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين تقدموا بطلبات إلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية المقدمة من الوزارة للعام الجامعي 2023-2024 بأن التعليمات النافذة اعتمدت 5 حالات إنسانية يمكن للطالب الذي تنطبق عليه الاستفادة منها من خلال إضافة واحتساب النقاط المخصصة لكل حالة لمجموع نقاطه.


وتؤكد الوزارة، بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة عرض بيانات الطالب الاقتصادية والأكاديمية إضافةً إلى النقاط التي تم احتسابها له، حيث يمكن لكل طالب الاعتراض على هذه النقاط المحتسبة شريطة تحميل الوثائق المعززة لذلك، كما يمكن للطالب أن يتقدم بوثيقة للحالة الإنسانية التي تنطبق عليه شريطة ألا يكون قد مضى على صدورها أكثر من (6) أشهر تجنباً لاستبعادها وعدم اعتمادها.


للتعرف على هذه الحالات الإنسانية، والوثائق المطلوب إعدادها لكل حالة، والإجراءات المتبعة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: انقر هنا

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