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تشيلسي يسقط فولهام ويحقق فوزه الثالث تواليا

1/14/2024 8:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق تشيلسي فوزه الثالث تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم، السبت أمام ضيفه وجاره فولهام 1-0 ضمن المرحلة الـ21.
وسجل الجناح الدولي الشاب كول بالمر (21 عاما) هدف الفوز لفريق غرب لندن من ركلة جزاء في الوقت البدل عن ضائع للشوط الأول إثر عرقلة على رحيم سترلينغ (45+4).
وترجم بالمر ركلة الجزاء الخامسة هذا الموسم معيدا فريقه إلى سكة الفوز بعد خيبة الخسارة أمام ميدلزبره من المستوى الثاني الثلاثاء الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.
ورفع بالمر رصيده إلى 9 أهداف في 17 مباراة مع تشيلسي الذي انضم إليه الصيف الماضي بنحو 50 مليون يورو من مانشستر سيتي.
وتقدم تشيلسي إلى المركز الثامن مؤقتا في الدوري برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد فولهام عند 24 نقطة في المركز 13.

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