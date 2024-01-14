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كوت ديفوار تفتتح كأس أمم إفريقيا بالفوز على غينيا بيساو

1/14/2024 8:12:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغلب منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدفين دون رد يوم السبت في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2023".
وبكر المنتخب الإيفواري بافتتاح باب التسجيل عبر لاعب الوسط سيكو فوفانا بتسديدة قوية في الدقيقة الرابعة.
وانتظر الإيفواريون حتى الدقيقة 58 ليضاعفوا النتيجة بهدف حمل توقيع جيان فيليب كراسو بعد لقطة فنية رائعة تخطى فيها مدافعي غينيا بيساو بمهارة فائقة قبل أن يسدد الكرة على "الطاير" في الشباك.
ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى في حين بقي منتخب غينيا بيساو بلا رصيد.
وتضم المجموعة الأولى أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الاستوائية اللذين سيلتقيان اليوم الأحد.

ملاعب

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