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مصطفى محمد يرد على نجم منتخب المغرب بعد تصريحه المثير للجدل عن مصر

1/14/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد على تصريحات نجم خط وسط منتخب المغرب عز الدين أوناحي والتي انتقد خلالها طريقة لعب منتخب "الفراعنة".
وكان أوناحي قال لصحيفة "La Provence" الفرنسية: "منتخب مصر الذي فاز بسبعة ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".
وأضاف: "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا (لتضييع الوقت)".
ورد مصطفى محمد على تصريحات أوناحي خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة مصر وموزمبيق المقررة غدا الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا، حيث قال المهاجم الدولي المصري: "لم أتابع ما قاله عز الدين أوناحي لكن إذا كان قد قال ذلك فتاريخنا وأرقامنا ترد، فزنا بسبع بطولات ونسعى لنحقق الثامنة".
وأضاف: "إذا كان يرى (أوناحي) تلك الطريقة هي التي تجلب الفوز، أدعوه للعب بطريقتنا لتحقيق الفوز بالبطولات مثلنا".

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