مصطفى محمد يرد على نجم منتخب المغرب بعد تصريحه المثير للجدل عن مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد على تصريحات نجم خط وسط منتخب المغرب عز الدين أوناحي والتي انتقد خلالها طريقة لعب منتخب "الفراعنة".
وكان أوناحي قال لصحيفة "La Provence" الفرنسية: "منتخب مصر الذي فاز بسبعة ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".
وأضاف: "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا (لتضييع الوقت)".
ورد مصطفى محمد على تصريحات أوناحي خلال المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة مصر وموزمبيق المقررة غدا الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا، حيث قال المهاجم الدولي المصري: "لم أتابع ما قاله عز الدين أوناحي لكن إذا كان قد قال ذلك فتاريخنا وأرقامنا ترد، فزنا بسبع بطولات ونسعى لنحقق الثامنة".
وأضاف: "إذا كان يرى (أوناحي) تلك الطريقة هي التي تجلب الفوز، أدعوه للعب بطريقتنا لتحقيق الفوز بالبطولات مثلنا".
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