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دي بروين يمنح مان سيتي فوزا دراماتيكيا على نيوكاسل

1/14/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قاد النجم البلجيكي كيفين دي بروين فريقه مانشستر سيتي لاقتناص فوز "قاتل" على حساب مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين السبت في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم برناردو سيلفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 26 قبل أن يدرك أليكسندر إيساك هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 35.
وبعد دقيقتين فقط تمكن أنتوني جوردون من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض (37) فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.
وانقلبت الأمور تماما في الشوط الثاني بعدما دفع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا بنجمه العائد من الإصابة دي بروين في الدقيقة 69 بدلا من برناردو سيلفا.
ولم يحتج دي بروين سوى لست دقائق ليحرز هدف التعادل لمان سيتي (74)، قبل أن يصنع هدف الفوز الذي سجله زميله أوسكار بوب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وقفز مان سيتي للمركز الثاني بوصوله للنقطة 43، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المرتبة العاشرة.

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