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ليفركوزن ينجو من فخ أوغسبورغ بهدف قاتل

1/14/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنقذ الأرجنتيني إتشيكيال بالاسيوس فريقه باير ليفركوزن من فخ مضيفه أوغسبورغ وقاده إلى الفوز بهدف قاتل 1-0 في الوقت بدل الضائع يوم السبت في المرحلة الـ17 من الدوري الألماني.
وانتظر ليفركوزن حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز القاتل عبر بالاسيوس محققا فوزه الثالث تواليا والـ14 هذا الموسم دون أي خسارة في الدوري.
ورفع ليفركوزن سجله النظيف من الهزائم هذا الموسم إلى 26 مباراة في مختلف المسابقات (23 فوزا و3 تعادلات) حيث تصدر مجموعته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بالعلامة الكاملة وحقق ثلاثة انتصارات في مسابقة الكأس المحلية التي بلغ دورها ربع النهائي، حيث سيلاقي شتوتغارت في السادس من فبراير المقبل.
وعزز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو موقعهم في صدارة الدوري الألماني برصيد 45 نقطة وأعادوا الفارق إلى أربع نقاط بينهم وبين المطارد المباشر بايرن ميونخ حامل اللقب والفائز على هوفنهايم بثلاثية نظيفة أمس الجمعة في افتتاح المرحلة.
وحقق ليفركوزن بغلته 45 نقطة في 17 مباراة، ثالث أفضل دور ذهاب في تاريخ الدوري الألماني. فقط بايرن ميونخ في نسخته مع الإسباني بيب غوارديولا بين عامي 2013 و2016 كان أفضل (47 نقطة في موسم 2013/2014 و46 نقطة في موسمي 2015/2016 و2014/2015).

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