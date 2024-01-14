Sunday, 14 January 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس آسيا.. أستراليا تقص شريط مبارياتها بثنائية في شباك الهند

1/14/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت أستراليا فوزا مستحقا على الهند 2-0، يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا لكرة القدم في قطر.
وعلى ملعب أحمد بن علي المونديالي وأمام جماهير بلغ عددها 36 ألفا شجع معظمها المنتخب الهندي، سجل جاكسون إيرفاين وجوردان بوس هدفي المنتخب الأسترالي في الدقيقتين 50 و73.
وشهدت المباراة سابقة على صعيد نهائيات كأس آسيا، لأن الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا نالت شرف أن تكون أول امرأة تتولى إدارة لقاء ضمن النهائيات القارية.
ورفعت أستراليا رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية في حين بقي منتخب الهند بلا رصيد.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN14012024000208011052ID1107719007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث