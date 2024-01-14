كأس آسيا.. أستراليا تقص شريط مبارياتها بثنائية في شباك الهند

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت أستراليا فوزا مستحقا على الهند 2-0، يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا لكرة القدم في قطر.
وعلى ملعب أحمد بن علي المونديالي وأمام جماهير بلغ عددها 36 ألفا شجع معظمها المنتخب الهندي، سجل جاكسون إيرفاين وجوردان بوس هدفي المنتخب الأسترالي في الدقيقتين 50 و73.
وشهدت المباراة سابقة على صعيد نهائيات كأس آسيا، لأن الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا نالت شرف أن تكون أول امرأة تتولى إدارة لقاء ضمن النهائيات القارية.
ورفعت أستراليا رصيدها إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية في حين بقي منتخب الهند بلا رصيد.
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