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سطو مسلح على منزل نجم أتلتيكو مدريد

1/14/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إسبانية إن منزل اللاعب أنخيل كوريا تعرض لسطو مسلح أثناء وجوده مع عائلته داخل المنزل.
ذكرت صحيفة ماركا أنه تم سرقة العديد من المقتنيات الثمينة من نجم أتلتيكو مدريد تحت تهديد السلاح.
وأوضحت: "اللصوص اقتحموا المنزل السبت أثناء وجود اللاعب الأرجنتيني مع عائلته، وتم تهديد الحاضرين بالاعتداء عليهم، قبل أن يكملوا عملية السطو بسرقة مبالغ نقدية ومجموعة من المجوهرات الثمينة".
وأضافت: "توجه الحرس المدني إلى مكان الحادث بهدف أخذ جميع الأدلة الممكنة ومساعدة اللاعب وعائلته في مثل هذا الوقت العصيب، ولحسن الحظ، لا توجد إصابات شخصية من أي نوع للإبلاغ عنها".

ملاعب

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