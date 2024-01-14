الاوقاف تدعو العشرات لاستكمال تعيينهم على وظائف الفئة الثالثة - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طلبت وزارة الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، من المرشحين للتعيين بوظيفة مؤذن وخادم مسجد، على وظائف الفئة الثالثة، مراجعة مبنى الوزارة الكائن في جبل الحسين/شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة وذلك كلاً حسب موعده المحدد لاستكمال إجراءات التعيين، وفي حال التخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً.
الأحد 2024/1/21
الساعة العاشرة
العاصمه/الجامعه
والي خالد محمد عجلان
العاصمه/وادي السير
محمد ضيف الله حسن العويدى
العاصمه/ناعور
لؤي غالب يوسف العواوده
ادريس مصطفى سليمان العوده
العاصمه/القويسمه
اسماعيل سليمان محمد العطيات
العاصمه/سحاب
ياسين رائد محمود القطاوي
عجلون/كفرنجه
عبد العظيم احمد بدرى المدني
جرش/قصبه جرش
نزار عبد الله محمد العتوم
مصعب الياس محمد غنيمات
محمد علي محمد الزبون
عماد ناصر احمد النظامي
اربد/الكوره
انس احمد طعمه مجادبه
راشد ابراهيم صالح بني يونس
جمال عبد الرحيم احمد بني عبد الرحمن
عبد الله محمد عبد الرحيم الشرادقه
اربد/الاغوار الشماليه
انس محمد علي مستريحي
شادي محمود احمد الخطيب
الاثنين 2024/1/22
الساعة العاشرة
المفرق/قصبه المفرق
مؤمن محمد هايل الشديفات
سلطان ابراهيم محمد القلاب
مأمون عبد الله خالد الحسبان
ايهم حسين عجاج العموش
حمزه عادل احمد السعود
الباديه الشماليه/الشمالية الغربية
مجاهد عايد حمدان الهرش
عبد الرحمن عيد نايف قطيش
جهاد علي عواد المساعيد
مصعب جلال مرعي الظليفي
المثنى محمد عطا الله الزعيم
سعد محمد عوده الزريق
الزرقاء/قصبه الزرقاء
عمر نضال عطيه عويضه
عبد الله نظمي حسني ذوقان
عبد الله محمد سليم خلايله
الزرقاء/الهاشميه
احمد صلاح الدين قاسم العبد
عمر احمد ذيب المشاقبه
الباديه الوسطى/قصبة الزرقاء
احمد ابراهيم لهد العثمان
الباديه الوسطى/الجيزة
صالح منسي عاتق السلايطه
باسل لافي عناد البراك
الثلاثاء 2024/1/23
الساعة العاشرة
الكرك/فقوع
حسام مصلح عبد الحفيظ الليمون
الكرك/الاغوار الجنوبيه
مقداد عبد القادر عبد الغني العجالين
عبد الله حمود سليمان البطونيه
بلال محمد حمدان الحشوش
مادبا/قصبه مادبا
مالك عيسى احمد شهاب
علاء عمر علي القعيسي
منصور ابراهيم خلف الحبابسه
مادبا/ذيبان
محمد فايز سالم الفقهاء
علي صبحي سليمان الزيادين
معان/قصبه معان
محمد احسان يونس افريج
ثائر منصور سالم كريشان
معان/البتراء
ليث محمد محمود الفرجات
قيس حسن عطيه المشاعله
معان/الشوبك
ابراهيم عيد سليم الاتيم
محمد سالم مطلق الهدبان
الباديه الجنوبيه/قصبة معان
طلال محمد دعسان النعيمات
البادية الجنوبية/قضاء الجفر
اسامه عبدالله معيش الدماني
الباديه الجنوبيه/الحسنية / معان
محمد مخلد عواد السميحيين
موسى ممدوح مليح السميحيين
الاربعاء 2024/1/24
الساعة العاشرة
الباديه الجنوبيه/قصبة العقبة
محمد سويلم سلامه السعيدين
اصيل سالم سليمان السعيدين
العاصمه/قصبه عمان
محمد جمال يوسف حرب
زيد محمود محمد عايش
عبد الرحمن طه فالح ابو لحيه
صلاح عبد القادر علي العليلي
العاصمه/ماركا
وليد احمد محمد الطيطي
اسماعيل محمد الحاج درويش ابو قدوم
الباديه الشماليه/الشمالية الشرقية
نورالدين محمد خباص القطعان
فارس جالس رشيد الزموخي
الباديه الشماليه/الرويشد
سند مفلح ملحاق الاصلم
محمد خير علي خليفه بني خالد
الزرقاء/الرصيفه
احمد كمال يوسف خليل
البلقاء/دير علا
سيف الله ابراهيم محمد الديات
البلقاء/الشونه الجنوبيه
ابراهيم عبد الفتاح سلام الشريقي
البلقاء/قصبه السلط
عمر خليل فتح الله الرحاحله
البلقاء/عين الباشا
يوسف نعيم عبد الحميد ابو دغمه
البلقاء/ماحص والفحيص
معاويه خالد ابراهيم السعايده
الوثائق المطلوبة:
* صورة مصدقة عن آخر مؤهل علمي ناجح عدد 2
* صورة مصدقة عن شهادة الولادة عدد 2
* صورة مصدقة عن الهوية الشخصية عدد 2
* صورة مصدقة عن دفتر العائلة كاملاً عدد 2
* صورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم ( التأجيل ) او شهادة إ نهاء الخدمة العسكرية عدد 2
* كتاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي يفيد بعدم التقاعد او الاشتراك عدد 2
*كتاب من مؤسسة التقاعد العسكري والمدني عدد 2
*وثيقة مصدقة حسب الاصول صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثبت عدم الحصول على مؤهل البكالوريوس
*وثيقة مصدقة حسب الاصول صادرة عن جامعة البلقاء التطبيقية تثبت عدم الحصول على مؤهل الدبلوم الشامل
*صور شخصية حديثة عدد 3
* خبرات مصدقة عدد 2 إن وجدت.
* شهادة عدم محكومية حديثة عدد 2
* كشف رقم حسابات الايبان
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