Sunday, 14 January 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاوقاف تدعو العشرات لاستكمال تعيينهم على وظائف الفئة الثالثة - أسماء

1/14/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طلبت وزارة الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، من المرشحين للتعيين بوظيفة مؤذن وخادم مسجد، على وظائف الفئة الثالثة، مراجعة مبنى الوزارة الكائن في جبل الحسين/شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة وذلك كلاً حسب موعده المحدد لاستكمال إجراءات التعيين، وفي حال التخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً.
الأحد 2024/1/21
الساعة العاشرة
العاصمه/الجامعه
والي خالد محمد عجلان
العاصمه/وادي السير
محمد ضيف الله حسن العويدى
العاصمه/ناعور
لؤي غالب يوسف العواوده
ادريس مصطفى سليمان العوده
العاصمه/القويسمه
اسماعيل سليمان محمد العطيات
العاصمه/سحاب
ياسين رائد محمود القطاوي
عجلون/كفرنجه
عبد العظيم احمد بدرى المدني
جرش/قصبه جرش
نزار عبد الله محمد العتوم
مصعب الياس محمد غنيمات
محمد علي محمد الزبون
عماد ناصر احمد النظامي
اربد/الكوره
انس احمد طعمه مجادبه
راشد ابراهيم صالح بني يونس
جمال عبد الرحيم احمد بني عبد الرحمن
عبد الله محمد عبد الرحيم الشرادقه
اربد/الاغوار الشماليه
انس محمد علي مستريحي
شادي محمود احمد الخطيب
الاثنين 2024/1/22
الساعة العاشرة
المفرق/قصبه المفرق
مؤمن محمد هايل الشديفات
سلطان ابراهيم محمد القلاب
مأمون عبد الله خالد الحسبان
ايهم حسين عجاج العموش
حمزه عادل احمد السعود
الباديه الشماليه/الشمالية الغربية
مجاهد عايد حمدان الهرش
عبد الرحمن عيد نايف قطيش
جهاد علي عواد المساعيد
مصعب جلال مرعي الظليفي
المثنى محمد عطا الله الزعيم
سعد محمد عوده الزريق
الزرقاء/قصبه الزرقاء
عمر نضال عطيه عويضه
عبد الله نظمي حسني ذوقان
عبد الله محمد سليم خلايله
الزرقاء/الهاشميه
احمد صلاح الدين قاسم العبد
عمر احمد ذيب المشاقبه
الباديه الوسطى/قصبة الزرقاء
احمد ابراهيم لهد العثمان
الباديه الوسطى/الجيزة
صالح منسي عاتق السلايطه
باسل لافي عناد البراك
الثلاثاء 2024/1/23
الساعة العاشرة
الكرك/فقوع
حسام مصلح عبد الحفيظ الليمون
الكرك/الاغوار الجنوبيه
مقداد عبد القادر عبد الغني العجالين
عبد الله حمود سليمان البطونيه
بلال محمد حمدان الحشوش
مادبا/قصبه مادبا
مالك عيسى احمد شهاب
علاء عمر علي القعيسي
منصور ابراهيم خلف الحبابسه
مادبا/ذيبان
محمد فايز سالم الفقهاء
علي صبحي سليمان الزيادين
معان/قصبه معان
محمد احسان يونس افريج
ثائر منصور سالم كريشان
معان/البتراء
ليث محمد محمود الفرجات
قيس حسن عطيه المشاعله
معان/الشوبك
ابراهيم عيد سليم الاتيم
محمد سالم مطلق الهدبان
الباديه الجنوبيه/قصبة معان
طلال محمد دعسان النعيمات
البادية الجنوبية/قضاء الجفر
اسامه عبدالله معيش الدماني
الباديه الجنوبيه/الحسنية / معان
محمد مخلد عواد السميحيين
موسى ممدوح مليح السميحيين
الاربعاء 2024/1/24
الساعة العاشرة
الباديه الجنوبيه/قصبة العقبة
محمد سويلم سلامه السعيدين
اصيل سالم سليمان السعيدين
العاصمه/قصبه عمان
محمد جمال يوسف حرب
زيد محمود محمد عايش
عبد الرحمن طه فالح ابو لحيه
صلاح عبد القادر علي العليلي
العاصمه/ماركا
وليد احمد محمد الطيطي
اسماعيل محمد الحاج درويش ابو قدوم
الباديه الشماليه/الشمالية الشرقية
نورالدين محمد خباص القطعان
فارس جالس رشيد الزموخي
الباديه الشماليه/الرويشد
سند مفلح ملحاق الاصلم
محمد خير علي خليفه بني خالد
الزرقاء/الرصيفه
احمد كمال يوسف خليل
البلقاء/دير علا
سيف الله ابراهيم محمد الديات
البلقاء/الشونه الجنوبيه
ابراهيم عبد الفتاح سلام الشريقي
البلقاء/قصبه السلط
عمر خليل فتح الله الرحاحله
البلقاء/عين الباشا
يوسف نعيم عبد الحميد ابو دغمه
البلقاء/ماحص والفحيص
معاويه خالد ابراهيم السعايده
الوثائق المطلوبة:
* صورة مصدقة عن آخر مؤهل علمي ناجح عدد 2
* صورة مصدقة عن شهادة الولادة عدد 2
* صورة مصدقة عن الهوية الشخصية عدد 2
* صورة مصدقة عن دفتر العائلة كاملاً عدد 2
* صورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم ( التأجيل ) او شهادة إ نهاء الخدمة العسكرية عدد 2
* كتاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي يفيد بعدم التقاعد او الاشتراك عدد 2
*كتاب من مؤسسة التقاعد العسكري والمدني عدد 2
*وثيقة مصدقة حسب الاصول صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثبت عدم الحصول على مؤهل البكالوريوس
*وثيقة مصدقة حسب الاصول صادرة عن جامعة البلقاء التطبيقية تثبت عدم الحصول على مؤهل الدبلوم الشامل
*صور شخصية حديثة عدد 3
* خبرات مصدقة عدد 2 إن وجدت.
* شهادة عدم محكومية حديثة عدد 2
* كشف رقم حسابات الايبان




MENAFN14012024000208011052ID1107719005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث