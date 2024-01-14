Sunday, 14 January 2024 07:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو ناري بالسوبر الإسباني الليلة

1/14/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يصطدم فريق ريال مدريد بغريمه التقليدي برشلونة في العاشرة مساء اليوم، الأحد بتوقيت الاردن ، بنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.
وأطاح ريال مدريد بجاره أتلتيكو بعد الفوز عليه بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية بنصف نهائي السوبر الإسباني، فيما تغلب برشلونة على أوساسونا بنتيجة 2-0.
ويتطلع الريال، بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، لمواصلة الصحوة في السوبر الإسباني أمام برشلونة الليلة، بعد الفوز الكاسح على الأتليتي بخماسية من أجل حصد اللقب الـ 13 من المسابقة.
وحصل ريال مدريد على بطولة كأس السوبر الإسباني 12 مرة في تاريخه 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2020، 2022.
ويستهدف الريال الثأر من برشلونة بعد خسارة اللقب نسخة العام الماضي، والخسارة أمام الفريق الكتالوني بنتيجة 1-3 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.
وفي المقابل، يسعى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لقيادة البارسا لتعزيز رقمه في قائمة الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الإسباني والوصول للقب الـ 15.
وتوج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 14 مرة في تاريخه، مواسم 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018، 2023.
وواجه فريق ريال مدريد غريمه برشلونة في 8 نهائيات بكأس السوبر الإسباني، فاز الملكي باللقب 6 مرات مقابل مرتين لصالح الفريق الكتالوني.
وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الكلاسيكو التي يلعب فيها ريال مدريد وبرشلونة بدون حارسي المرمى الأساسيين، تيبو كورتوا وتير شتيجن.
ويدير مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم الأحد، الحكم خوان مارتينيز مونويرا.
تذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة العاشرة مساء اليوم، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني على قناة SSC1 HD.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN14012024000208011052ID1107719004

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث