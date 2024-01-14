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بشرى سارة لمنتخب مصر أمام موزمبيق

1/14/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض منتخب مصر اختباراً يبدو سهلاً في مواجهة موزمبيق، مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها حالياً كوت ديفوار.
وتحمل مواجهة موزمبيق بشرى سارة للفراعنة في مستهل مشوار الكان، خاصة أنها حدثت من قبل 3 مرات في البطولة القارية وانتهت النسخ الثلاث بتتويج الفراعنة.
البداية كانت في نسخة 1986 باستاد القاهرة، وفاز منتخب مصر بنتيجة 2-0 يوم 13 مارس/ آذار من ذلك العام، بثنائية حملت توقيع طاهر أبوزيد، وتوج الفراعنة بعد ذلك باللقب.
وتقابل المنتخبان أيضاً في بوركينا فاسو يوم 10 فبراير/ شباط 1998 بدور المجموعات للبطولة القارية، وفاز منتخب مصر بثنائية دون رد بتوقيع حسام حسن ثم توج الفراعنة باللقب.
وكان اللقاء الأخير بين المنتخبين في البطولة القارية يوم 16 يناير/ كانون الثاني 2010، وفاز منتخب مصر بنفس النتيجة عن طريق هدف من نيران صديقة سجله داريو كان لاعب الإسماعيلي الأسبق، ومحمد ناجي "جدو"، وحصد الفراعنة أيضا اللقب.
ولعب المنتخبان بعد ذلك في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز منتخب مصر بنتيجة 2-0 باستاد برج العرب بالإسكندرية عن طريق محمود فتح الله ومحمد زيدان، ثم انتصر خارج الديار بهدف دون رد لمحمد صلاح.
ويبحث منتخب مصر عن ضربة بداية قوية في كأس الأمم الأفريقية، بعدما خسر الجولة الأولى للنسخة الماضية أمام نيجيريا بنتيجة 0-1.
ويخوض منتخب مصر النسخة رقم 26 للبطولة القارية، وحقق الفراعنة الفوز خلال 17 مباراة مقابل تعادلين و6 هزائم، كانت على يد السنغال في نسختي 1986 و2002، والكاميرون نسخة 1988 وكوت ديفوار نسخة 1990 وزامبيا نسخة 1992 ونيجيريا في نسخة 2021.

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