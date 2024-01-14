براتب 2400 دولار شهرياً.. وظائف لمعلمين ومعلمات أردنيين في الرياض

ووفقا للإعلان، فان الراتب الشهري يتراوح من 2000 إلى 2400 دولار، مع توفير السكن والمواصلات، على أن يكون الدوام كاملاً. وتالياً نص الإعلان:

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