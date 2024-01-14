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براتب 2400 دولار شهرياً.. وظائف لمعلمين ومعلمات أردنيين في الرياض

1/14/2024 8:12:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن توفر وظائف شاغرة لمعلمين ومعلمات للعمل في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.


ووفقا للإعلان، فان الراتب الشهري يتراوح من 2000 إلى 2400 دولار، مع توفير السكن والمواصلات، على أن يكون الدوام كاملاً.
وتالياً نص الإعلان:




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