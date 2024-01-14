استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-
استشهد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل لؤي الصوفي (14 عاما) من مخيم عين السلطان، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، عقب استهداف قوات الاحتلال المواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم، وتم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي.
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