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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان

1/14/2024 8:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN-
استشهد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل لؤي الصوفي (14 عاما) من مخيم عين السلطان، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، عقب استهداف قوات الاحتلال المواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم، وتم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي.

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