مقتل 22 شخصاً بانهيار منجم ذهب في تنزانيا

أعلن مسؤول حكومي كبير في تنزانيا اليوم الأحد مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا بسبب انهيار منجم ذهب صغير مخالف للقانون في شمال البلاد عقب هطول أمطار غزيرة.

وقال سيمون سيمالينغا مفوض مقاطعة باريادي لرويترز إن الحادث وقع في وقت مبكر أمس السبت بمنطقة سيميو عقب بدء مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و38 عاما عمليات تعدين في منطقة جرى تقييد النشاط فيها بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف "في البداية، تم إبلاغنا بأن 19 إلى 20 شخصا محاصرون في المناجم، لكن للأسف انتشلنا 22 جثة". وأشار إلى أن عملية البحث والإنقاذ مستمرة رغم إزالة معظم الأنقاض التي دفنوا تحتها.

وقال سيمالينغا إن هذه المجموعة اكتشفت منطقة غنية بالمعادن قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وتحركت لبدء عمليات التعدين قبل الحصول على موافقة الحكومة على متطلبات السلامة المادية والبيئية والإجراءات المطلوبة.

وتابع قائلا "مسؤول التعدين الإقليمي توجه إليهم وأوقفهم عن التعدين لأنه كان يعمل على اتخاذ الإجراءات المطلوبة".

وأضاف أن المجموعة تحدت الأمر وبدأت في التنقيب في وقت متأخر من يوم الجمعة ثم انهار جزء من المنطقة وتسبب في دفنهم بالداخل.

وعملت الحكومة طيلة سنوات على تحسين إجراءات السلامة لعمال المناجم الصغيرة، لكن التعدين غير الآمن الذي لا يخضع للضوابط القانونية لا يزال قائما في تنزانيا، وهي رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا ومالي.





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