نبأ سار للجمهور المصري قبل مواجهة موزمبيق في كأس أسيا



أكد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدرندلي، أن المدافع أحمد حجازي سيكون جاهزا للمشاركة في لقاء الفراعنة ضد موزمبيق مساء اليوم الأحد في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.

ويستضيف ملعب "فيليكس أوفويت- بوانيي" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، الـ17:00 بتوقيت غرينيتش.

وقال الدرندلي الذي يرأس بعثة الفراعنة في كوت ديفوار في تصريحات تلفزيونية: "بالفعل اشتكى حجازي من الإصابة ولكنه خضع لفحص طبي وسيكون جاهزا لمباراة موزمبيق".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا اطمأن على حجازي قبل نهاية المران الختامي وتأكدت جاهزيته لخوض لقاء موزمبيق".

وأشار الدرندلي إلى أنه لا توجد شكوى من ملعب المباراة، ولكن هناك تحفظات على حالة العشب لا ترقى لدرجة التقدم بشكوى.

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