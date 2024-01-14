«ماكس لايف» تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

افتتحت شركة التأمين الهندية ((ماكس لايف)) الهندية، مكتباً تمثيليّاً لها في دبي، كأول مكتب خارجي للشركة في الشرق الأوسط، والذي يستهدف توسيع قاعدة عملائها في المنطقة.

وتستهدف ماكس لايف، بتقديم عروض مماثلة في دولة الإمارات، لتلك التي تقدّمها لعملائها في السوق الهندي.

وبحسب بيان للشركة؛ يستهدف المكتب تعزيز الوعي بالتأمين على الحياة لعملاء الشركة، بما يتماشى مع احتياجاتهم المالية، واحتياجات الحماية.

وأعربت الشركة عن رغبتها في توسيع وصولها إلى العملاء في منطقة الخليج عبر مكتبها الإقليمي في دبي، بالإضافة إلى ضمان حصول عملائها من الهنود المقيمين خارج الهند في الحصول على تجربة موثوقة.

وبحسب موقع ((إنديا تايمز)) فإنَّ شركة التأمين الهندية نمت وثائق التأمين الجديدة للعملاء الأفراد بمعدل سنوي مركّب 13 % وبلغت نسبة المطالبات المدفوعة نحو 99.51 % في العام المالي 2023.

وخلال السنوات الخمس الماضية سجلت وثائق التأمين الجديدة للعملاء الأفراد نمواً سنوياً مركباً قدره 13 % فيما بلغت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) 1.49 مليار دولار وزادت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19 % على مدى السنوات الخمس الماضية.