«ماكس لايف» تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتحت شركة التأمين الهندية ((ماكس لايف)) الهندية، مكتباً تمثيليّاً لها في دبي، كأول مكتب خارجي للشركة في الشرق الأوسط، والذي يستهدف توسيع قاعدة عملائها في المنطقة.
وتستهدف ماكس لايف، بتقديم عروض مماثلة في دولة الإمارات، لتلك التي تقدّمها لعملائها في السوق الهندي.
وبحسب بيان للشركة؛ يستهدف المكتب تعزيز الوعي بالتأمين على الحياة لعملاء الشركة، بما يتماشى مع احتياجاتهم المالية، واحتياجات الحماية.
وأعربت الشركة عن رغبتها في توسيع وصولها إلى العملاء في منطقة الخليج عبر مكتبها الإقليمي في دبي، بالإضافة إلى ضمان حصول عملائها من الهنود المقيمين خارج الهند في الحصول على تجربة موثوقة.
وبحسب موقع ((إنديا تايمز)) فإنَّ شركة التأمين الهندية نمت وثائق التأمين الجديدة للعملاء الأفراد بمعدل سنوي مركّب 13 % وبلغت نسبة المطالبات المدفوعة نحو 99.51 % في العام المالي 2023.
وخلال السنوات الخمس الماضية سجلت وثائق التأمين الجديدة للعملاء الأفراد نمواً سنوياً مركباً قدره 13 % فيما بلغت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) 1.49 مليار دولار وزادت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19 % على مدى السنوات الخمس الماضية.
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