مؤتمر برأس الخيمة يستشرف الفرص الاستثمارية في المشاريع الصغيرة

أكد المشاركون في المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالشراكة مع الجامعة الأمريكية، أهمية تنظيم تلك اللقاءات لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالإمارة أمام رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذلك بحضور أكثر من 100 شخصية معنية بالأعمال والاستثمار الرياضي وطلاب الجامعة، و20 ملهماً من قادة الأعمال والرواد والرياضيين المحترفين من خلال جولة الدراجات ((7 أيام 7 إمارات)) التي تنظمها مؤسسة ((Ride for Unity)).

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أهمية تلك اللقاءات في ظل حضور أكثر من 100 شخصية معنية بالأعمال والاستثمار بمختلف القطاعات، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في العديد من المجالات المتصلة بالاقتصاد الرياضي، بما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية وليساهم القطاع إلى جانب كافة القطاعات بالجهود الوطنية المبذولة للتنويع الاقتصادي، في ظل اعتماد رأس الخيمة على تنويع قطاعات الاستثمار، وخلق فرص جديدة أمام رواد الأعمال الجدد لتحويل أفكارهم لاستثمارات حقيقية.

وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أهمية رؤية المؤتمر وأهدافه المتنوعة التي تسلط الضوء على دور الاستثمار بالقطاع الرياضي وتأثيره على اقتصاديات الدول وما ينتج عنها من صناعات عدة تخدم مختلف القطاعات.

وذكرت أمينة قحطان الشحي مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المؤتمر استهدف عملية ربط الاستثمارات بين القطاعي الاقتصادي والرياضي في ظل حضور أكثر من 100 شخصية اقتصادية وأصحاب الرخص الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لطلاب الجامعة الأمريكية برأس الخيمة.