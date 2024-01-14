«دبي للتسوق» يختتم اليوم بعروض وفعاليات استثنائية

تختتم اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق، بباقة من العروض التسويقية الاستثنائية والفعاليات الترفيهية.

حيث تهدي المحلات وسلاسل التجزئة والعلامات التجارية العالمية المتسوقين أفضل الصفقات وأكبر التخفيضات.

ومع فعاليات اليوم الأخير المميزة يسدل المهرجان الستار عن موسم حافل بعد ((ماراثون)) 38 يوماً من العروض والأنشطة والفعاليات والاستعراضات الفنية والضوئية وعروض طائرات الدرون لتهدي زوار دبي والمقيمين فيها أمتع التجارب وأسعد اللحظات التي لا مثيل لها، إضافة إلى أنشطة وفعاليات مناسبة لجميع أفراد العائلة، وتجارب تناول طعام استثنائية للجميع في مختلف أنحاء المدينة.

وإلى جانب الفعاليات الترفيهية، والتخفيضات الضخمة تواصلت السحوبات الكبيرة والجوائز الرائعة التي تهدي سعداء الحظ أفضل التجارب.

دور حيوي

ويلعب المهرجان دوراً حيوياً في دعم اقتصاد دبي وتنشيط قطاعات التجزئة والضيافة ويزيد الإقبال على مراكز التسوق والمتاجر ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للتسوق وأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة واستقطاب الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها.

وشهدت الساعات الماضية العديد من العروض والتخفيضات الاستثنائية مع حرص المحلات التجارية على استقطاب الزوار والاستفادة من نشاط حركة البيع، واكتظت المراكز التجارية والأسواق المفتوحة بالزوار، فيما يتوقع استمرار العروض اليوم في الساعات الأخيرة.

حيث تطلق المراكز التجارية عروضاً استثنائية قبل انتهاء المهرجان، وأعلنت محلات تجارية عن تخفيضات بين 25 حتى 75 % على أكثر من 800 علامة تجارية في أكثر من 3,000 موقع في أنحاء المدينة.

وقدم المهرجان هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة كلياً – والتي شملت فعالية ((كانتين X)) الجديدة، وكرنفال شرطة دبي في سيتي ووك، والمعرض الحصري لعطور أرماني بريفيه الفاخرة في حديقة أوبرا دبي.

كما شهد مهرجان دبي للتسوق فعاليات ((أضواء دبي)) مجسمات شخصيات Anooki، وهو عمل فني ضوئي، والذي يُعرض لأول مرة في الموقعين - السيف وحي دبي للتصميم، كما انضمت باقة من الفعاليات والتجارب المفضلة في المدينة إلى تقويم مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى هذا العام، بما في ذلك سول دي اكس بي، أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة، ومعرض الإمارات للسيارات الكلاسيكية 2023.

الوصول للعملاء

وساعد المهرجان العديد من الشركات الصغيرة والعلامات التجارية المحلية على الوصول إلى آلاف العملاء الجدد ما يعزز روح المبادرة لديهم، بينما أتاحت السحوبات المميزة والعروض الترويجية فرصاً مذهلة للجميع للفوز بجوائز قيمة، وكذلك توفير المال على مشترياتهم سواءً كان ذلك عند شراء الضروريات اليومية أو كماليات الحياة.

وحرصت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، وشركاؤها الاستراتيجيون، إلى العمل بشكل وثيق لضمان موسم متميز من العروض والفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع أفراد العائلة.