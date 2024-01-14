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بارالمبية غرب أسيا تستعرض خطط سلامة اللاعبين والوفود

1/14/2024 7:51:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل اللجان التنفيذية لدورة الألعاب البارالمبية الرابعة لغرب أسيا ( الشارقة 2024 ) والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة استعداداتها لاستقبال فرسان الإرادة خلال الفترة من
26يناير-2
فبراير الجاري .

حيث عقد أحمد سالم حمد المظلوم السويدي الرئيس التنفيذي مدير عام الدورة اجتماعا تنسيقا لمناقشة إجراءات سلامة اللاعبين والوفود المشاركة بحضور حيدر طالب أربيع رئيس لجنة التسكين والمواصلات والرائد عمر مطر العقروبي ممثلا لإدارة الدوريات والنقيب عمران عيسى المطروشي من إدارة المهام الخاصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حيث تم استعراض
المخططات التوضيحية للمواقع والملاعب التي ستقام عليها فعاليات الدورة ، وخطط تأمين سلامة المشاركين ، بجانب أماكن الإقامة وخطط التحرك والمرور من وإلى الملاعب وأماكن إقامة الوفود وتوفير كل المتطلبات الخدمية والأمنية والفنية.

وأكد أحمد سالم المظلوم السويدي مدير عام الدورة على أهمية الاستعداد لتأمين عوامل النجاح للعرس البارالمبي الكبير لدول غرب أسيا
بشكل يعزز السمعة الطيبة لإمارة الشارقة والدولة
في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وقال خططنا بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة
تجري وفق المعتاد لتأمين كافة المرافق وضمان سلاسة الإجراءات في الدخول والخروج وتنقل البعثات والوفود الرياضية.

وأشار حيدر طالب أربيع رئيس لجنة التسكين والمواصلات ، وبالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية بشرطة الشارقة ، ستعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقبال كبار الشخصيات ورؤساء الوفود والمسؤولين والزوار من مختلف أنحاء دول العالم.

مثمناً الجهود الأمنية
لشرطة الشارقة والتي
تعد إحدى الحلقات المهمة في منظومة التجهيز للدورة ، حيث أوكلت إليها مهمة تأمين الأبطال الرياضيين
من ذوي الإعاقة
وتسيير الحركة المرورية، إضافة إلى توفير الغطاء الأمني لجميع مواقع فعاليات الدورة.

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