بالأرقام .. حصاد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة

بعد مرور 100 يوم على بدايتها، باتت الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بمثابة الصراع الأطول زمنا والأكثر دموية وتدميرا بين العدوين اللدودين.

اندلع القتال في 7 أكتوبر الماضي عندما شنت حماس هجوما مميتا على جنوب إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، ما أحدث دمارا غير مسبوق وسوى أحياء بأكملها بالأرض.

وقال مراقبو الأمم المتحدة إن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، كما أوقف العمل في أكثر من نصف مستشفيات القطاع وتسبب في انتشار الجوع هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قلص عملياته حاليا في المنطقة الشمالية من غزة والتي تضررت بشدة.

ولكن في الجنوب، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إن قادة حماس يختبئون، فإنه يتقدم بكامل قوته.

وفي غضون ذلك، اندلعت مناوشات على الحدود اللبنانية كل يوم تقريبا منذ بدء الحرب.

وفيما يلي إطلالة على أهم الإحصاءات المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى المراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة:

- إجمالي القتلى

عدد القتلى الفلسطينيين في غزة: 23843

عدد القتلى في إسرائيل: أكثر من 1200

عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية: 347

- القتلى المدنيون

حصيلة القتلى المدنيين في غزة جراء الحرب غير معروفة بالتحديد، لكن النساء والأطفال يشكلون ما يقدر بثلثي عدد القتلى

عدد المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل في 7 أكتوبر: 790

عدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة في غزة: 148

عدد القتلى من العاملين في مجال الصحة في غزة: 337 على الأقل

عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة: 82

- القتلى من الجنود والمسلحين

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في 7 أكتوبر: 314

عدد المسلحين الذين قتلتهم إسرائيل: أكثر من 8000

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة: 188

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الجبهة الشمالية: 9

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران صديقة أو "حوادث" في غزة والشمال: 29

- حجم الدمار/الوضع الإنساني في غزة

نسبة المباني المتضررة/المدمرة في غزة: 45-56 بالمائة

عدد مستشفيات غزة التي تعمل بشكل جزئي: 15/36

عدد المدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون "الجوع والمجاعة الكارثية": 576600 (26 بالمائة من السكان)

نسبة المباني المدرسية المتضررة في غزة: أكثر من 69 بالمائة

عدد المساجد المتضررة: 142

عدد الكنائس المتضررة: 3

عدد سيارات الإسعاف المتضررة: 121

عدد الطلاب خارج المدارس: 625000 (100 بالمائة من الطلاب)

- الإصابات

عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة: 60005

عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية: أكثر من 4000

إجمالي عدد المصابين الإسرائيليين: 12536

عدد الجرحى من الجنود الإسرائيليين في الهجوم البري: 1085

عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 أكتوبر: 2496

- النزوح

عدد الفلسطينيين المهجرين في غزة: 1.9 مليون (85 بالمائة من سكان غزة)

عدد الإسرائيليين النازحين من البلدات الحدودية الشمالية والجنوبية: 249263 (2.6 بالمائة من السكان)

- الرهائن/الأسرى

عدد الرهائن الذين احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر: نحو 253

عدد الرهائن المفرج عنهم: 121

عدد الرهائن الذين تم اقتيادهم في 7 أكتوبر وما زالوا في القطاع: 132

111 رجلا و19 امرأة وطفلان

121 إسرائيليا و11 أجنبيا

عدد الرهائن الذين قتلوا أو توفوا في أسر حماس: 33

عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم خلال توقف القتال لمدة أسبوع: 240

- الذخائر

عدد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل: 14 ألف صاروخ





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