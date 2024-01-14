حمدان بن مبارك يصل إلى الدوحة لحضور مباراة منتخبنا الوطني مع هونغ كونغ

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحادالإمارات لكرة القدم صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة, لحضور مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره هونغ كونغ المقررة اليوم على استاد خليفة الدولي ضمن الجولة الأولى لنهائيات كأس آسيا لحساب المجموعة الثالثة.
وكان في استقبال معاليه في المطار سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في دولة قطر، وسعادة جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحادالقطري لكرة القدم.
ويضم الوفد المُرافق لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان كلا من عبدالله ناصرالجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد ,رئيس رابطة المحترفين الإماراتية ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ونجمي منتخبنا الوطني السابقين فهد خميس وعدنان الطلياني.
وحرص معالي رئيس الاتحاد على لقاء أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني في مقر إقامتهم في الدوحة، متمنياً لهم التوفيق في مباراة اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار.
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