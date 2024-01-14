حمدان بن مبارك يصل إلى الدوحة لحضور مباراة منتخبنا الوطني مع هونغ كونغ

وصل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحادالإمارات لكرة القدم صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة, لحضور مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره هونغ كونغ المقررة اليوم على استاد خليفة الدولي ضمن الجولة الأولى لنهائيات كأس آسيا لحساب المجموعة الثالثة.

وكان في استقبال معاليه في المطار سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب في دولة قطر، وسعادة جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحادالقطري لكرة القدم.

ويضم الوفد المُرافق لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان كلا من عبدالله ناصرالجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد ,رئيس رابطة المحترفين الإماراتية ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ونجمي منتخبنا الوطني السابقين فهد خميس وعدنان الطلياني.

وحرص معالي رئيس الاتحاد على لقاء أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني في مقر إقامتهم في الدوحة، متمنياً لهم التوفيق في مباراة اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية في بداية المشوار.

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