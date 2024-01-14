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(الأرصاد) تتوقع انخفاض الرؤية الأفقية مع تكون للضباب في بعض المناطق مساء اليوم

1/14/2024 7:39:59 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي انخفاض الرؤية الأفقية مع احتمال تكون الضباب على بعض المناطق اعتبارا من مساء اليوم الأحد.
وذكر القراوي في تصريح صحفي ان البلاد تأثرت فجر اليوم بانخفاض شديد بالرؤية بسبب الضباب حيث وصلت في بعض المناطق الى حدود 100 متر مشيرا إلى أن الرؤية تحسنت تدريجيا نتيجة اعتدال الرياح الجنوبية الشرقية وسقوط امطار متفرقة
وتوقع أن يتجدد الضباب في بعض المناطق اعتبارا من مساء اليوم حتى صباح غد الإثنين مع تحول الرياح من جنوبية شرقية إلى شمالية غربية ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا.(النهايه)

م ف / ط أ ب




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