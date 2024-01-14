بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 90ر2 نقطة ليبلغ 32ر7211 بنسبة 04ر0 في المئة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 90ر2 نقطة ليبلغ مستوى 32ر7211 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 في المئة.
وتم تداول 3ر342 مليون سهم عبر 16649 صفقة نقدية بقيمة 2ر71 مليون دينار (نحو 16ر217 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 67ر24 نقطة ليبلغ مستوى 24ر5855 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة من خلال تداول 9ر209 مليون سهم عبر 9742 صفقة نقدية بقيمة 5ر32 مليون دينار (نحو 12ر99 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 79ر12 نقطة ليبلغ مستوى 17ر7922 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 4ر132 مليون سهم عبر 6907 صفقات بقيمة 6ر38 مليون دينار (نحو 7ر117 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 22ر9 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5785 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 3ر149 مليون سهم عبر 5422 صفقة نقدية بقيمة 8ر24 مليون دينار (نحو 6ر75 مليون دولار).
وكانت شركات (أولى تكافل) و(تمدين أ) و(الأنظمة) و(وثاق) الأكثر ارتفاعا أما شركات (إيفا) و(بيتك) و(عقارات ك) و(سنام) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (نور) و(فنادق) و(مراكز) و(يونيكاب) الأكثر انخفاضا. (النهاية)
م ك ع / ه ث
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