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محافظ شمال (سيناء): حريصون على مواصلة استقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

1/14/2024 7:39:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- اكد محافظ شمال (سيناء) محمد شوشة اليوم الاحد حرص مصر على مواصلة جهودها في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإيصالها إلى قطاع غزة.
وذكرت محافظة شمال (سيناء) في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني مع شوشة في مطار (العريش) الدولي.
واضاف البيان أن "شوشة استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة" مبينا أن "المحافظة استقبلت عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية الى قطاع غزة".
وأوضح أن "المساعدات الانسانية الخاصة بقطاع غزة تصل الى المحافظة عبر ثلاثة مسارات وهي الطريق البري وميناء (العريش) البحري ومطار (العريش) الدولي".
ومن جهته وصف لازاريني بحسب البيان الوضع في قطاع غزة بأنه "صعب للغاية" مثمنا الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلى القطاع.
وأضاف لازاريني أن "ال100 يوم الماضية مرت على أهالي غزة كأنها 100 عام".(النهاية)

ا س م / م خ




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