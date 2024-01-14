محافظ شمال (سيناء): حريصون على مواصلة استقبال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- اكد محافظ شمال (سيناء) محمد شوشة اليوم الاحد حرص مصر على مواصلة جهودها في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإيصالها إلى قطاع غزة.
وذكرت محافظة شمال (سيناء) في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء المدير العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني مع شوشة في مطار (العريش) الدولي.
واضاف البيان أن "شوشة استعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة" مبينا أن "المحافظة استقبلت عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة المقدمة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية الى قطاع غزة".
وأوضح أن "المساعدات الانسانية الخاصة بقطاع غزة تصل الى المحافظة عبر ثلاثة مسارات وهي الطريق البري وميناء (العريش) البحري ومطار (العريش) الدولي".
ومن جهته وصف لازاريني بحسب البيان الوضع في قطاع غزة بأنه "صعب للغاية" مثمنا الجهود التي تبذلها مصر في إيصال المساعدات إلى القطاع.
وأضاف لازاريني أن "ال100 يوم الماضية مرت على أهالي غزة كأنها 100 عام".(النهاية)
ا س م / م خ
MENAFN14012024000071011013ID1107718967
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.