(بلدة العلا القديمة) .. وجهة سياحية مليئة بسحر التراث الممزوج برائحة الماضي

العلا (السعودية) - 14 - 1 (كونا) -- بجدرانها الطينية التراثية جذبت (بلدة العلا القديمة) في محافظة العلا السعودية السياح لتكون وجهة جميلة ومهمة مليئة بالسحر التراثي الممزوج برائحة الماضي. وتتميز (بلدة العلا القديمة) بكثرة اروقتها المملوءة بالدكاكين التي تقدم كل ما هو تراثي من خلال القطع الاثرية والملابس والمأكولات كما تتوفر بها افخم المطاعم والمقاهي العالمية. وحصلت (بلدة العلا القديمة) على جائزة أفضل قرية سياحية من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وذلك بعد جهود مضنية في الحفاظ على تراثها الغني وازدهارها كبلدة سياحية.(النهاية) ع ظ / م خ

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