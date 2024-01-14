(بلدة العلا القديمة) .. وجهة سياحية مليئة بسحر التراث الممزوج برائحة الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني (حدث مصور)
العلا (السعودية) - 14 - 1 (كونا) -- بجدرانها الطينية التراثية جذبت (بلدة العلا القديمة) في محافظة العلا السعودية السياح لتكون وجهة جميلة ومهمة مليئة بالسحر التراثي الممزوج برائحة الماضي.
وتتميز (بلدة العلا القديمة) بكثرة اروقتها المملوءة بالدكاكين التي تقدم كل ما هو تراثي من خلال القطع الاثرية والملابس والمأكولات كما تتوفر بها افخم المطاعم والمقاهي العالمية.
وحصلت (بلدة العلا القديمة) على جائزة أفضل قرية سياحية من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وذلك بعد جهود مضنية في الحفاظ على تراثها الغني وازدهارها كبلدة سياحية.(النهاية) ع ظ / م خ
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