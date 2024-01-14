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استقبالات سمو أمير البلاد

1/14/2024 7:39:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف.
كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف ظهر اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح. (النهاية)

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