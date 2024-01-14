استقبالات سمو أمير البلاد

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف.
كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف ظهر اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح. (النهاية)
أ م ح
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