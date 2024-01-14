قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) إعادة مصححة

رام الله - 14 - 1 (كونا) -- ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 5875 فلسطينيا.

وقال النادي في بيان صحفي إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية من بينهم شقيقتا القيادي في حركة (حماس) صالح العاروري الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيروت في الثاني من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن من بين المعتقلين أيضا 15 فلسطينيا من بلدة (بديا) غرب مدينة (سلفيت) بالضفة الغربية وهم من عمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 وقامت سلطات الاحتلال بطردهم إلى الضفة الغربية.

وأضاف أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة (الخليل) فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات (نابلس) و(رام الله) و(بيت لحم) و(جنين).

وأوضح أن حملات الاعتقال تتواصل مع تنكيل واسع بالعائلات الفلسطينية وتحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين وفي ظل عمليات تخريب وتدمير واسعة في المنازل وتدمير للبنية التحتية ومصادرة للأموال والمركبات. (النهاية) ن ق / أ ب غ