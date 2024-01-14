قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) إعادة مصححة
رام الله - 14 - 1 (كونا) -- ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 5875 فلسطينيا.
وقال النادي في بيان صحفي إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية من بينهم شقيقتا القيادي في حركة (حماس) صالح العاروري الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيروت في الثاني من الشهر الجاري.
وأشار إلى أن من بين المعتقلين أيضا 15 فلسطينيا من بلدة (بديا) غرب مدينة (سلفيت) بالضفة الغربية وهم من عمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 وقامت سلطات الاحتلال بطردهم إلى الضفة الغربية.
وأضاف أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة (الخليل) فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات (نابلس) و(رام الله) و(بيت لحم) و(جنين).
وأوضح أن حملات الاعتقال تتواصل مع تنكيل واسع بالعائلات الفلسطينية وتحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين وفي ظل عمليات تخريب وتدمير واسعة في المنازل وتدمير للبنية التحتية ومصادرة للأموال والمركبات. (النهاية) ن ق / أ ب غ
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