Sunday, 14 January 2024 04:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيا في الضفة الغربية

1/14/2024 7:39:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إعادة مصححة

رام الله - 14 - 1 (كونا) -- ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 5875 فلسطينيا.
وقال النادي في بيان صحفي إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية من بينهم شقيقتا القيادي في حركة (حماس) صالح العاروري الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيروت في الثاني من الشهر الجاري.
وأشار إلى أن من بين المعتقلين أيضا 15 فلسطينيا من بلدة (بديا) غرب مدينة (سلفيت) بالضفة الغربية وهم من عمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 وقامت سلطات الاحتلال بطردهم إلى الضفة الغربية.
وأضاف أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة (الخليل) فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات (نابلس) و(رام الله) و(بيت لحم) و(جنين).
وأوضح أن حملات الاعتقال تتواصل مع تنكيل واسع بالعائلات الفلسطينية وتحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين وفي ظل عمليات تخريب وتدمير واسعة في المنازل وتدمير للبنية التحتية ومصادرة للأموال والمركبات. (النهاية) ن ق / أ ب غ

MENAFN14012024000071011013ID1107718964

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث