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جامعة الدول العربية تعلن فتح باب الترشح لجائزة التميز البيئي العربي

1/14/2024 7:39:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الأحد فتح باب الترشح لجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للتميز البيئي العربي لعام 2024 وموضوعها "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود".
وقالت الجامعة العربية في بيان إن الجائزة تمنح كل عامين لأفضل بحث علمي أو ابتكار أو مشروع أو شخصية بيئية أو عمل بيئي تطبيقي رائد ينجز في اطار تشجيع الأعمال المبتكرة والمبادرات الفردية والجماعية التي تساهم في حماية البيئة والمحافظة على مواردها واستدامتها.
وأوضح البيان أنه انطلاقا من ميثاق الجامعة العربية وأهدافه التي تضمنها النظام الأساسي للجامعة وتطبيقا لمبادئه وتوجيهاته فقد تقرر اعتماد جائزة تمنح بصفة دورية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين على صعيد الوطن العربي تعرف باسم (جائزة التميز البيئي العربي).
وأضاف أن هذه الجوائز تعد إحدى الأدوات المحفزة لزيادة الوعي وتعزيز جهود العمل البيئي وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية والبحث العلمي والابتكار والإدارة الرشيدة والمستدامة.
وذكر البيان أن الدول العربية تسعى في المرحلة الحالية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف العالمية المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية ومنها تحييد تدهور الأراضي والحياد الصفري للكربون وحماية 30 في المئة من مناطقها البرية والبحرية وغيرها من الأهداف.
وبحسب البيان ترسل الترشيحات مباشرة الى الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في موعد أقصاه الأول من شهر يونيو المقبل حتى تتمكن الأمانة الفنية من عرضها على لجنة التحكيم.(النهاية)

م ف م / ا س م / م ن م




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