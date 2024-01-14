جامعة الدول العربية تعلن فتح باب الترشح لجائزة التميز البيئي العربي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الأحد فتح باب الترشح لجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للتميز البيئي العربي لعام 2024 وموضوعها "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود".
وقالت الجامعة العربية في بيان إن الجائزة تمنح كل عامين لأفضل بحث علمي أو ابتكار أو مشروع أو شخصية بيئية أو عمل بيئي تطبيقي رائد ينجز في اطار تشجيع الأعمال المبتكرة والمبادرات الفردية والجماعية التي تساهم في حماية البيئة والمحافظة على مواردها واستدامتها.
وأوضح البيان أنه انطلاقا من ميثاق الجامعة العربية وأهدافه التي تضمنها النظام الأساسي للجامعة وتطبيقا لمبادئه وتوجيهاته فقد تقرر اعتماد جائزة تمنح بصفة دورية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين على صعيد الوطن العربي تعرف باسم (جائزة التميز البيئي العربي).
وأضاف أن هذه الجوائز تعد إحدى الأدوات المحفزة لزيادة الوعي وتعزيز جهود العمل البيئي وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية والبحث العلمي والابتكار والإدارة الرشيدة والمستدامة.
وذكر البيان أن الدول العربية تسعى في المرحلة الحالية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف العالمية المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية ومنها تحييد تدهور الأراضي والحياد الصفري للكربون وحماية 30 في المئة من مناطقها البرية والبحرية وغيرها من الأهداف.
وبحسب البيان ترسل الترشيحات مباشرة الى الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في موعد أقصاه الأول من شهر يونيو المقبل حتى تتمكن الأمانة الفنية من عرضها على لجنة التحكيم.(النهاية)
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