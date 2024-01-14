موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3131924 الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل تعلن عن تدشين قاربين الأول للمهام المتعددة والبحث والانقاذ والآخر للاستطلاع والبحث لإدارة الأمن البحري من صنع وزارة الداخلية.
3131938 رام الله - نادي الأسير الفلسطيني يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 5875 فلسطينيا.
3131930 الكويت - بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 90ر2 نقطة ليبلغ مستوى 32ر7211 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 في المئة.
3131921 الكويت - سعر الذهب يغلق على ارتفاع عند مستوى 2049 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إثر زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر. (النهاية)
ح ع ا ب
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