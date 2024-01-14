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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر12 بتوقيت غرينيتش

1/14/2024 7:39:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3131924 الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل تعلن عن تدشين قاربين الأول للمهام المتعددة والبحث والانقاذ والآخر للاستطلاع والبحث لإدارة الأمن البحري من صنع وزارة الداخلية.
3131938 رام الله - نادي الأسير الفلسطيني يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا في الضفة الغربية لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى 5875 فلسطينيا.
3131930 الكويت - بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 90ر2 نقطة ليبلغ مستوى 32ر7211 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 04ر0 في المئة.
3131921 الكويت - سعر الذهب يغلق على ارتفاع عند مستوى 2049 دولارا أمريكيا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إثر زيادة المخاطر الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر. (النهاية)

ح ع ا ب



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