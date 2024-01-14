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بلدية الكويت: رفع 25 سيارة مهملة وتحرير 30 مخالفة نظافة عامة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة

1/14/2024 7:39:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 14 – 1 (كونا) -- أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد رفع الفرق الميدانية لإدارات النظافة وإشغالات الطرق بمحافظة العاصمة 25 سيارة مهملة وسكراب وتحرير 30 مخالفة نظافة عامة وإشغالات الطرق مؤكدة مواصلة فرقها حملات التفتيش للكشف على أعمال النظافة في كافة المحافظات خلال شهر يناير الجاري.
وقال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة سعد الخرينج في تصريح للصحفيين إن الحملة تهدف إلى رصد المظاهر السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأضاف الخرينج أن الحملة تهدف أيضا للكشف على أعمال خدمات النظافة العامة من مراقبة وإشراف متابعة على النظافة العامة وعلى تنفيذ أعمال متعهدي النظافة وشركات النظافة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وأوضح أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
وأشار إلى استمرار الحملات الميدانية وتوزيع المنشورات التوعوية بلغات أجنبية تستهدف الجاليات الهندية والفلبينية والناطقة باللغة الإنجليزية لتوعيتهم بمواعيد إخراج القمامة وإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها داخل الحاويات. (النهاية)

م ر ف / خ د ع




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