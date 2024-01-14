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(القوى العاملة) تبحث مع (نفط الخليج) تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي

1/14/2024 7:39:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة مع الشركة الكويتية لنفط الخليج اليوم الأحد المشاريع المستقبلية للشركة الهادفة إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي والكوادر الوطنية في مجالات القطاع النفطي.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي إن ذلك جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على صرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين العاملين في عقود مقاولين العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة.
وأضاف العتيبي أن صدور هذا القرار يعد تشجيعا للمواطنين وانصافا لهم ومساواة بإخوانهم العاملين بعقود مقاولين القطاع النفطي مشيدا بدور الشركة الكويتية لنفط الخليج الفاعل في تشجيع الشباب الكويتي على العمل في الشركة.
من جانبه أعرب رئيس عمليات الخفجي المشتركة ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في (نفط الخليج) نايف العنزي في تصريح مماثل عن رغبتهم بتوفير فرص عمل للشباب الكويتي الراغبين بالعمل في القطاع النفطي واستفادة أكبر قدر من الكوادر والخبرات الوطنية في هذا المجال.
وأوضح العنزي أن (نفط الخليج) قدمت درع تكريم للهيئة العامة للقوى العاملة تقديرا لجهودها في دعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع النفطي. (النهاية)

س ل م / ح ع




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