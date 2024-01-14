(القوى العاملة) تبحث مع (نفط الخليج) تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- بحثت الهيئة العامة للقوى العاملة مع الشركة الكويتية لنفط الخليج اليوم الأحد المشاريع المستقبلية للشركة الهادفة إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي والكوادر الوطنية في مجالات القطاع النفطي.
وقال المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح صحفي إن ذلك جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على صرف دعم العمالة الوطنية للمواطنين العاملين في عقود مقاولين العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة.
وأضاف العتيبي أن صدور هذا القرار يعد تشجيعا للمواطنين وانصافا لهم ومساواة بإخوانهم العاملين بعقود مقاولين القطاع النفطي مشيدا بدور الشركة الكويتية لنفط الخليج الفاعل في تشجيع الشباب الكويتي على العمل في الشركة.
من جانبه أعرب رئيس عمليات الخفجي المشتركة ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية في (نفط الخليج) نايف العنزي في تصريح مماثل عن رغبتهم بتوفير فرص عمل للشباب الكويتي الراغبين بالعمل في القطاع النفطي واستفادة أكبر قدر من الكوادر والخبرات الوطنية في هذا المجال.
وأوضح العنزي أن (نفط الخليج) قدمت درع تكريم للهيئة العامة للقوى العاملة تقديرا لجهودها في دعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع النفطي. (النهاية)
س ل م / ح ع
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