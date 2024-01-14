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الأمير علي يدعم المنتخبات العربية في بطولة كأس آسيا

1/14/2024 7:34:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- ترأس سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الـ 32 يوم أمس ، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالدوحة على هامش بطولة كأس آسيا ٢٠٢٣.
وحضر الاجتماع الفريق جبريل الرجوب النائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة (البحرين) النائب الثاني للرئيس، والأعضاء عدنان درجال من العراق عضو المكتب التنفيذي الآسيوي عن غرب آسيا، الشيخ محسن المسروري من عُمان، سمعان الدويهي من لبنان، حسن باشنفر من اليمن، و لمياء بهيان من السعودية، فيما غاب عن الاجتماع صلاح رمضان من سوريا.
ورحب سموه ببداية الاجتماع بأعضاء اللجنة ومتمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس آسيا ٢٠٢٣، وأعرب عن امتنانه لكافة الجهود المبذولة في سبيل تطوير خطط وبرامج اتحاد غرب آسيا بحيث تكون شاملة لجميع مكونات وقطاعات كرة القدم، ودعم الكرة العربية وتنميتها بجميع فئاتها ما يساهم في الوصول للأهداف المنشودة منها.
واطلعت اللجنة التنفيذية في أعقاب ذلك من الأمين العام للاتحاد خليل السالم على تقرير النشاطات التي أنجزها الاتحاد منذ انعقاد آخر اجتماع للجنة العام الماضي، إلى جانب المقترحات المدرجة على روزنامة العام الحالي.
وبحسب التقرير، نظم الاتحاد في العام الماضي بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للناشئات التي جرت في لبنان، والبطولة الرابعة لكرة القدم الالكترونية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بطولة الوطني ايرثلنك تحت 23 بضيافة العراق، البطولة الرابعة للناشئات في الأردن، البطولة الثانية للواعدات في الأردن والبطولة العاشرة للناشئين في عُمان.
وورشة عمل لاتحاد غرب آسيا لشرح آخر التعديلات على قانون اللعبة، وورشة عمل اتحاد غرب آسيا التحضيرية لإعداد مراقبي المباريات وورشة عمل لإعداد مراقبات المباريات (الإناث) .
كما شارك اتحاد غرب آسيا في جلسة كرة القدم لتنمية المجتمع الحوارية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد كأس الخليج العربي وتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة كباتن الالكترونية ، وتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتضمنت روزنامة العام الحالي العديد من النشاطات والبطولات حيث تم اقتراح إقامة البطولة العاشرة للرجال خلال فترة الصيف أو نهاية العام ، بما يتناسب مع الأجندة الدولية والآسيوية، فيما البطولة الخامسة تحت 23 عاما في آذار (مارس) المقبل خلال أيام الفيفا.
وتحضيرا للمنتخبات قبل التصفيات الآسيوية، تم اقتراح البطولة الرابعة للشباب في 25 حزيران (يونيو) المقبل في السعودية، البطولة الحادية عشرة للناشئين في آب (أغسطس) ، وكذلك البطولة السادسة تحت 23 عامًا خلال أيام الفيفا بالربع الأخير من العام ضمن استراتيجية لتحضير المنتخبات قبل خوض التصفيات الآسيوية القادمة لهذه الفئة.
وفيما يتعلق ببطولات كرة الصالات، ستقام البطولة السادسة للرجال في آذار (مارس) المقبل في العراق بهدف تطوير اللعبة بالمنطقة وقبل النهائيات الآسيوية.
وجرى اقتراح تنظيم بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة القدم الشاطئية خلال الربع الأخير من العام وبحيث يتم التباحث مع الاتحاد العماني بهذا الخصوص.
ومن البطولات المنوي إقامتها العام الحالي أيضا، البطولة الخامسة لكرة القدم الالكترونية خلال شهر حزيران (يونيو)، والبطولة الثامنة للسيدات في شباط (فبراير) في السعودية، والبطولة الثالثة لأندية السيدات في السعودية خلال الربع الأخير من العام الحالي، والبطولة الخامسة للشابات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
كما صادقت اللجنة التنفيذية على استراتيجية الاتحاد للعام الحالي ، حيث يسعى الاتحاد لتنظيم بطولات عالية المستوى ونشاطات تطويرية للارتقاء بمستوى كرة القدم في المنطقة.
واطلعت على مشروع مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم“WAFF FOUNDATION”، واتفاقية التعاون مع اتحاد كأس الخليج التي تهدف لتنظيم البطولات بين الاتحادين وتطوير كرة القدم، وعلى اتفاقية التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واتفاقية التعاون مع شركة كباتن.
ووافقت اللجنة أيضا على تنسيب سمو الأمير علي تسمية المناصب الشاغرة في عضوية اللجنة التنفيذية، وهم: أحمد عقلة العنزي ممثلاً عن الاتحاد الكويتي، و هشام الزرعوني عن الاتحاد الإماراتي ومحمد خليفة السويدي عن الاتحاد القطري.
واطلعت اللجنة التنفيذية أيضاً على القوائم المالية وتقرير المدققين عن العام الماضي وعلى الدعم المقدم من الاتحادين الآسيوي والدولي.

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