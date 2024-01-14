منتجات تقنية ينتظرها العالم في 2024

فيما طرحت شركة ناشئة أسسها موظفون سابقون في "أبل" ضرباً جديداً من الأجهزة القابلة للارتداء، وتطمح أن تحتل مكانة "أيفون" كجهاز أساسي في حقبة الذكاء الصناعي. (وقد ولد هذا حماسة كبيرة لكنه أثار كثيراً من التشكك في آن معاً).

أمّا هواة الألعاب الإلكترونية فبانتظارهم على الأرجح نسخ جديدة من أهم أجهزة الألعاب.

وفي حين ترتكز منافسة التقنيات بين الولايات المتحدة والصين في كثير من الأحيان على مسائل غامضة مثل اللوائح السوداء الحكومية وتصاميم أشباه الموصلات، إلا أنها قد تمتد اليوم لتشمل أجهزة ملموسة.



جهاز "فيجن برو" من "أبل"



أخفقت حتى الآن كافة نظّارات الواقع الهجين بتحقيق وعدها بإحداث تحوّل في العالم، إلا أن آمالاً كبيرة معلّقة على جهاز "أبل" الجديد المزمع طرحه في بداية العام الحالي.

مع ذلك، فإن سعر الجهاز البالغ 3500 دولار وعزم "أبل" طرحه ببطء في الأسواق قد يحدّ من احتمال إحداثه ثورة فورية في القطاع، وفقا لموقع





برنامج "جي بي تي" المقبل



في بداية حقبة الأيفون، بدا وكأن كلّ إصدار جديد من الهاتف الذكي يمهّد لحقبة تقنية جديدة.

يتكرر هذا الشعور مع نماذج الذكاء الصناعي التي تشكّل أساس "تشات جي بي تي " من إنتاج شركة "أوبن إي أي"، إذ من المتوقع أن تطرح الشركة تحديثاً ضخماً في العام الجديد، برغم عدم صدور أي تأكيد رسمي حتى الآن.





جهاز "سويتش" (Switch ) جديد من "نينتندو"



فيما أن "نينتندو" لم تتحدث بعد عن خططها فيما يخصّ أجهزة الألعاب، فإن كلّ المؤشرات دلّت على طرح نسخة جديدة من جهاز "سويتش" خلال موسم الأعياد.

ولكن السؤالين اللذين لم تتضح الإجابة عليهما بعد حول النسخة الجديدة هما: هل ستحافظ على التصميم الأصلي المميز؟ وهل ستتلاءم مع الألعاب الإلكترونية الموجودة حالياً؟





الشاحنة الكهربائية "سايبرترك" من "تسلا"



بدأ تسليم الدفعة الأولى من هذه المركبات في العام الماضي، ولكن عام 2024 سيكون حاسماً بالنسبة لهذه الشاحنات الجديدة من "تسلا" التي تواجه منافسة متنامية، كما أن تصميمها الغريب قد ينفّر بعض الزبائن.



تقنية الشحن اللاسلكيQi2



صحيح أن بعض الهواتف مزوّدة بتقنية الشحن اللاسلكي، ولكن معيار Qi2 الذي صدر حديثاً قد يسهم في إدخال هذه التقنية إلى مجموعة واسعة من الهواتف النقالة. فتقنية Qi2 الأسرع والأكثر أماناً قد تصبح معياراً عالمياً وتساعد في تحرير مستخدمي الأجهزة الإلكترونية من تعقيدات أسلاك الشحن.



"أكس بوكس" بلا أقراص



اتخذت "بلاي ستايشن" من "سوني" خطوة ضخمة نحو صنع أجهزة تستند حصراً على تنزيل الألعاب في 2023، فيما تعتزم "مايكروسوفت" السير على خطاها بحسب مستند مسرّب عن استراتيجية الشركة.

وتتناسب الإصدارات الأخف حجماً من إكس بوكس مع مبدأ "مايكروسوفت" الحالي الذي يشجع على اللعب في أي مكان وعلى أي جهاز.



دبوس الذكاء الصناعي من "هيوماين" (Humane)



يبدأ سعر هذا الدبوس الذي يعلّق على طية صدر السترة من 700 دولار، وهو يعرض المعلومات على راحة اليد وقادر على التعرّف على حركات الأيدي والأوامر الصوتية.

سينبئ حجم الإقبال على الدفعة الأولى من هذه الأجهزة في بداية 2024 بمدى النجاح الذي يمكن أن تحققه الأجهزة المصمّمة لتحلّ مكان الهواتف في عالم يحتلّ فيه الذكاء الصناعي الصدارة.



هاتف "هواوي" المقبل



صدمت شركة "هواوي تكنولوجيز" صنّاع السياسات الأميركيين في أغسطس بعدما طرحت هاتفها المزوّد بمعالج خاص مصنوع في الصين، متفاخرة بصلابة قطاع الرقاقات المحلي.

وإذا ما واصلت هواتف "هواوي" الجديدة مجاراة المنتجات الأميركية، فقد تصبح الأجهزة الاستهلاكية الأهمّ من الناحية الجيوسياسية في هذا العام.