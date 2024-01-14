سيف السبيعي ينتقد الخائن: هدر للأموال.. والعلاقات العابرة ليست خيانة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تحدث المخرج والممثل السوري سيف السبيعي خلال استضافته في برنامج كتاب الشهرة عن الحياة الزوجية والخيانة و الاعمال العربية المشتركة والاعمال المعربة.
فعن الخيانة الزوجية قال: "ما في رجل وفيّ والعلاقات العابرة ليست خيانة حتى عند المرأة."
كما علق على مشهد طليقته سلافة معمار في مسلسل "الخائن" والذي وصف بأنه "جريء" مهاجما المسلسلات المعربة باعتبار أنها "هدرا للأموال" حسب تعبيره.
اقرأ أيضاً:
قصي خولي: الأعمال التركية المعربة بلا قيمة
نضال الأحمدية تتهم سيف سبيعي بالمثلية.. والأخير يرد
MENAFN14012024000072011014ID1107718951
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.