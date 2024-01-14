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سيف السبيعي ينتقد الخائن: هدر للأموال.. والعلاقات العابرة ليست خيانة

1/14/2024 7:34:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدث المخرج والممثل السوري سيف السبيعي خلال استضافته في برنامج كتاب الشهرة عن الحياة الزوجية والخيانة و الاعمال العربية المشتركة والاعمال المعربة.
فعن الخيانة الزوجية قال: "ما في رجل وفيّ والعلاقات العابرة ليست خيانة حتى عند المرأة."


كما علق على مشهد طليقته سلافة معمار في مسلسل "الخائن" والذي وصف بأنه "جريء" مهاجما المسلسلات المعربة باعتبار أنها "هدرا للأموال" حسب تعبيره.

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