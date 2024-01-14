علماء يكشفون عدد الخطوات اليومية اللازمة لحياة أطول



والحكمة التقليدية تجعلنا نعتقد أن الرحلة إلى حياة طويلة وصحية تبدأ بـ10000 خطوة، كل يوم.



ومن خلال تحليل البيانات الخاصة لعشرات الآلاف من الأشخاص عبر أربع قارات، والتي تم تجميعها من بين 15 دراسة موجودة، حيث توصل الباحثون من خلالها إلى أن الرقم الأمثل أقرب إلى 6000 خطوة في اليوم، مع أخذ المرحلة العمرية في الاعتبار.

وقالت عالمة الأوبئة، أماندا بالوتش، من جامعة ماساتشوستس أمهرست، عندما صدرت الدراسة في مارس/آذار 2022: "الانخفاض التدريجي في المخاطر الصحية ارتبط بزيادة الخطوات التي يخطيها الإنسان يوميا".



ونشرت بالوتش وفريقها، في عام 2021، بحثًا يعتمد على مجموعة مكونة من أكثر من 2000 فرد في منتصف العمر يعيشون في جميع أنحاء أمريكا، ووجدوا أن القيام بما لا يقل عن 7000 خطوة يوميا يقلل من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 50 إلى 70 %.

وتضمن التحليل التلوي لعام 2022، معلومات تم جمعها عن الصحة وعدد الخطوات لـ47471 شخصًا بالغًا من آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ووجد الباحثون أن 25% من البالغين الذين يمشون أكثر كل يوم، لديهم فرصة أقل للوفاة بنسبة 40 إلى 53%.



وبالنسبة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، يصل هذا الخطر المنخفض إلى نحو 6000 إلى 8000 خطوة يوميًا، وقد يكون للمضي قدما في الدراسة فوائد أخرى، لكن انخفاض فرصة الوفاة ليس من بين هذه الفوائد.



ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأصغر سنا يمكنهم المشي أكثر قليلا، ولكن لا يوجد دليل على أنهم سيعيشون بالضرورة لفترة أطول من خلال المشي أكثر من 8000 إلى 10000 خطوة يوميا، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

وختمت بالوتش: "الخلاصة الرئيسية هي أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن التحرك ولو قليلًا هو مفيد، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يقومون بنشاط قليل للغاية".