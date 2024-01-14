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أبطال «صراع العروش» يدعمون فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي

1/14/2024 7:34:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحظى القضية الفلسطينية بدعم واهتمام كبيرين على مستوى العالم خاصة مع الأحداث الأخيرة التي كشفت وحشية الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الدموية في حق المدنيين داخل قطاع غزة، وتواصل الشعوب حول العالم إعلان دعمها وتأييدها للقضية الفلسطينية يوما بعد يوم، ومن ضمنهم نجوم وأبطال الدراما والسينما حول العالم، الذين يحاولون من خلال قواعدهم الجماهيرية الكبيرة في جميع أنحاء العالم زيادة التوعية بما يحدث داخل قطاع غزة من جرائم تصل لـ ((الإبادة الجماعية)).
وقام عدد كبير من المشاهير حول العالم بقراءة أجزاء من التهم الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، في محاولة لدعم القضية الفلسطينية والتوعية بها، ضمن مبادرة أطلقها مهرجان فلسطين للأدب وشارك فيها 29 فنانا وكاتبا من مختلف دول العالم.

نجوم العالم يدعمون القضية الفلسطينية
وكان من بين المشاركين ليام كننجهام، وتشارلز دانس، ولينا هيدي وتوبايس مينزيس أبطال المسلسل التلفزيوني الشهير ((Game of Thrones))، بالإضافة إلى الممثل الإنجليزي من أصول مصرية خالد عبدالله بطل مسلسل ((The Crown))، بجانب الممثلين الأمريكين والاس شون، سوزان ساراندون، سينثيا نيكسون التي شاركت مؤخرا في إضراب عن الطعام خارج البيت الأبيض تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، كما شاركت الممثلة والمخرجة المصرية عايدة الكاشف في الفيديو.


واتسعت قائمة المشاركين أيضا لتشمل كتاب وفنانين: توندي أديبيمبي، غبنجا أكيناجبي، آدم بكري، كاثلين تشالفانت، ستيف كوجان، تشارلز دانس، ستيفن ديلان، إنوا إيلامز، بابا إيسيدو، لينا هيدي، مازا منجيستي، توبياس مينزيس، سبيده موافي، إنديا مور، بيتر مولان، سينثيا نيكسون، ماكسين بيك، داريو لاداني سانشيز، مايسي ريتشاردسون سيلرز، علياء شوكت، مورجان سبيكتور، كاريس فان هوتن، هارييت والتر وزوكيسوا وانر. -وكالات

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