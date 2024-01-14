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300 ألف مريض نفسي إضافي بـإسرائيل منذ 7 أكتوبر

1/14/2024 7:33:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية، و"إسرائيل" بأكملها تعاني من صدمة وطنية.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد تحدثت- مطلع الشهر الحالي- عن انهيار منظومة الصحة النفسية في "إسرائيل" بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقبلها، صرح مديرو مراكز الصحة النفسية أن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول تسببت بوجود نحو 300 ألف مريض نفسي إضافي. (الجزيرة نت)

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