300 ألف مريض نفسي إضافي بـإسرائيل منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث
الإسرائيلية إن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة
نفسية منذ بداية الحرب.
ونقلت هيئة البث
الإسرائيلية أن عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية، و"إسرائيل"
بأكملها تعاني من صدمة وطنية.
وكانت صحيفة "هآرتس"
قد تحدثت- مطلع الشهر الحالي- عن انهيار منظومة الصحة النفسية في "إسرائيل"
بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقبلها، صرح مديرو
مراكز الصحة النفسية أن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول تسببت بوجود نحو 300 ألف مريض
نفسي إضافي. (الجزيرة نت)
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